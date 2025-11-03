Les actions des fabricants américains de puces mémoire augmentent après qu'un rapport a indiqué que Samsung a retardé la fixation du prix de la DDR5

3 novembre - ** Les actions des sociétés de stockage de données augmentent avant la mise sur le marché après qu'un rapport a indiqué que Samsung Electronics 005930.KS avait retardé la fixation des prix des contrats DDR5 alors que les prix au comptant ont triplé

** Micron Technology MU.O grimpe de 4,47% à 233,78 dollars, tandis que SanDisk SNDK.O fait un bond de 6,56% à 212,70 dollars, menant les gains parmi les fabricants de mémoire

** Western Digital WDC.O ajoute 2,79% à $154,20 et Seagate Technology STX.O augmente 4,36% à $267,03

** Un rapport de DIGITIMES indique que Samsung a cessé de fixer les prix des puces de mémoire DDR5 en octobre, repoussant les annonces à la mi-novembre alors que les prix au comptant ont grimpé ** Cette décision est le signe d'un resserrement de l'offre et d'une augmentation des prix, ce qui stimule généralement les revenus et les marges de sociétés telles que MU, SNDK, WDC et STX