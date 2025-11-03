 Aller au contenu principal
Les actions des fabricants américains de puces mémoire augmentent après qu'un rapport a indiqué que Samsung a retardé la fixation du prix de la DDR5
information fournie par Reuters 03/11/2025 à 11:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 novembre - ** Les actions des sociétés de stockage de données augmentent avant la mise sur le marché après qu'un rapport a indiqué que Samsung Electronics 005930.KS avait retardé la fixation des prix des contrats DDR5 alors que les prix au comptant ont triplé

** Micron Technology MU.O grimpe de 4,47% à 233,78 dollars, tandis que SanDisk SNDK.O fait un bond de 6,56% à 212,70 dollars, menant les gains parmi les fabricants de mémoire

** Western Digital WDC.O ajoute 2,79% à $154,20 et Seagate Technology STX.O augmente 4,36% à $267,03

** Un rapport de DIGITIMES indique que Samsung a cessé de fixer les prix des puces de mémoire DDR5 en octobre, repoussant les annonces à la mi-novembre alors que les prix au comptant ont grimpé ** Cette décision est le signe d'un resserrement de l'offre et d'une augmentation des prix, ce qui stimule généralement les revenus et les marges de sociétés telles que MU, SNDK, WDC et STX

Valeurs associées

MICRON TECHNOLOGY
223,7700 USD NASDAQ -0,11%
SAMSUNG ELECTRON
42,3300 USD OTCBB 0,00%
SANDISK
199,3300 USD NASDAQ +1,79%
SEAGATE HLDGS
255,8800 USD NASDAQ -4,64%
WESTERN DIGITAL
150,2100 USD NASDAQ +8,75%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

