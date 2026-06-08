Les actions des entreprises péruviennes cotées aux États-Unis chutent alors que la course à la présidence, très serrée, inquiète les investisseurs

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8 juin - ** Les actions de sociétés péruviennes cotées aux États-Unis reculent alors que la course serrée à la présidence attise les craintes de volatilité

** Les actions de la holding financière Intercorp Financial Services IFS.N reculent de 2,8%, tandis que celles de Credicorp BAP.N chutent de 4,8%

** La société minière Buenaventura BVN.N recule de 3% et l'ETF iShares MSCI Peru and Global Exposure EPU.N perd 1,4%

** “Les sondages indiquent que la course reste extrêmement serrée, laissant les marchés face à une réelle incertitude”, déclare Andres Abadia, économiste en chef pour l'Amérique latine chez Pantheon Macroeconomics, soulignant que le pays a connu huit présidents au cours de la dernière décennie

** Toutefois, Andres Abadia a déclaré qu'une victoire de la candidate conservatrice Keiko Fujimori apaiserait les craintes d'un changement brusque de politique et préserverait la confiance dans l'économie

** Keiko Fujimori disposait d'une légère avance sur son rival de gauche, le député Roberto Sanchez, lors du second tour

** Dans le même temps, l'indice boursier de référence au Pérou .MXNUAMPESCPGPE a reculé de 1,5%