Les actions des entreprises de services publics californiennes s'effondrent, le projet de loi sur les feux de forêt n'ayant pas réussi à atténuer les risques liés à la responsabilité civile

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(Ajoute des précisions sur le projet de loi tout au long du texte, met à jour les cours des actions)

par Johann M Cherian et Arunima Kumar

Les actions des principaux fournisseurs d’électricité californiens ont fortement chuté lundi après qu’un amendement apporté à un projet de loi du Sénat n’a guère contribué à réduire leur exposition aux responsabilités liées aux feux de forêt ni à remédier aux problèmes de solvabilité à long terme du fonds californien dédié aux feux de forêt.

Les actions de PG&E PCG.N et d’Edison International

EIX.N ont chuté respectivement de 19,7% et 21,3%, tandis que celles de Sempra SRE.N ont reculé de 3,4%.

Mizuho Securities a abaissé la note de ces trois entreprises de services publics de "surperformance" à "neutre", tandis que BMO Capital Markets a abaissé celle de PG&E de "surperformance" à "en ligne avec le marché".

Le projet de loi 492 du Sénat, tel qu’amendé, crée un programme de versements rapides pour les victimes des feux de forêt, renforce les efforts de prévention et de préparation aux incendies de forêt et modifie les règles régissant le compte de continuation du Fonds pour les feux de forêt.

Toutefois, selon les analystes de Mizuho, ce texte de loi ne prévoit pas de mécanisme permettant de renflouer le Fonds pour les feux de forêt, qui ont ajouté qu’il ne faisait pas non plus la distinction entre la responsabilité des services publics et la solvabilité du Fonds pour les feux de forêt. Ce fonds est financé en partie par les services publics.

Les services publics californiens ont dû faire face à des responsabilités croissantes liées aux feux de forêt, PG&E étant sorti de la faillite en 2020 après que ses équipements eurent été mis en cause dans plusieurs incendies meurtriers.

L’État a créé un Fonds de lutte contre les feux de forêt de 21 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros) pour aider à couvrir les futures demandes d’indemnisation, tandis que les services publics ont fait pression pour obtenir des réformes plus larges visant à réduire leur exposition aux coûts liés aux feux de forêt.

BMO Capital Markets a déclaré que le projet de loi ne garantissait pas la solvabilité à long terme du fonds ni ne protégeait les services publics contre des faillites liées aux feux de forêt. La société a précisé que son nouvel objectif de cours de 21 dollars (XX,XX euros) pour PG&E tablait sur une responsabilité illimitée en cas de feux de forêt après 2030.

Le projet de loi autorise l’administrateur du "Continuation Account" à émettre des obligations afin de financer ce compte et les dépenses associées. Mizuho a indiqué que cette disposition n’apportait pas de nouveaux fonds au fonds, mais qu’elle en prolongeait plutôt l’existence.

La législation préserve également la capacité des assureurs à se faire rembourser par les services publics les indemnités versées en lien avec les feux de forêt et interdit aux groupes de capital-investissement d’acheter des créances liées aux feux de forêt ou de financer des campagnes publicitaires sur ce sujet.

"Nous sommes parvenus à un compromis qui empêche les fonds spéculatifs de tirer profit des victimes des feux de forêt, interdit aux dirigeants des services publics de percevoir des primes lorsque leur entreprise est à l’origine d’un incendie, et permet aux victimes de recevoir plus rapidement de l’argent", a déclaré le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, dans un communiqué .