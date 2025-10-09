Les actions des entreprises d'extraction de terres rares augmentent après le renforcement des contrôles à l'exportation par la Chine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Vallari Srivastava

Les actions des entreprises d'extraction de terres rares ont augmenté dans les échanges matinaux jeudi après que la Chine a renforcé les contrôles à l'exportation sur les métaux cruciaux pour les industries de l'armement et de l'électronique, visant à limiter les expéditions vers les entreprises de défense et les utilisateurs de semi-conducteurs à l'étranger.

L'annonce fait suite à l'appel des législateurs américains en faveur d'une interdiction plus large des exportations d'équipements de fabrication de puces vers la Chine et s'ajoute aux contrôles radicaux annoncés par Pékin en avril, qui avaient provoqué des pénuries dans le monde entier.

Le gouvernement américain a intensifié ses efforts pour réduire sa dépendance à l'égard de la Chine en investissant dans des entreprises qu'il considère comme essentielles à la sécurité nationale, notamment dans les secteurs des minéraux critiques et des semi-conducteurs.

Les actions de Critical Metals CRML.O ont bondi de près de 18 % à 13,86 dollars et celles de Ramaco Resources METC.O de 11 %.

Les actions de NioCorp Developments NB.O ont gagné 5,5 %, tandis que Trilogy Metals TMQ.TO , MP Materials MP.N et USA Rare Earth USAR.O ont progressé de plus de 4 %.

Le VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF REMX.P a progressé de 1 %. Il a progressé de près de 91 % depuis le début de l'année.

La Chine produit plus de 90 % des terres rares transformées et des aimants en terres rares dans le monde, alors que les États-Unis ne possèdent qu'une seule mine de terres rares.

"Le message est clair", a déclaré Neha Mukherjee, directrice de recherche chez Benchmark Mineral Intelligence. "Si les États-Unis et leurs alliés veulent assurer la sécurité de leur chaîne d'approvisionnement, ils doivent construire des chaînes de valeur indépendantes, de la mine à l'aimant"

Mme Mukherjee s'attend à de nouveaux efforts pour réduire la dépendance à l'égard de la Chine, avec des investissements accrus et le soutien du gouvernement américain pour développer une chaîne d'approvisionnement de la mine à l'aimant, ainsi que davantage d'accords et de collaborations.

"Les producteurs et transformateurs émergents en dehors de la Chine ont ainsi l'occasion de se positionner comme des alternatives crédibles", a ajouté Mme Mukherjee.