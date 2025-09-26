Les actions des entreprises d'ameublement chutent après l'annonce par Donald Trump de nouveaux droits de douane sur les importations

26 septembre - ** Les actions des entreprises d'ameublement exposées aux importations aux États-Unis chutent dans les premiers échanges sur le marché après que le président américain Donald Trump a annoncé de nouveaux droits de douane sur le secteur

** Donald Trump annonce des droits de douane de 50 % sur les armoires de cuisine et les meubles de salle de bain importés et des droits de douane de 30 % sur les meubles rembourrés, qui entreront en vigueur le 1er octobre

** Les actions du distributeur de meubles en ligne Wayfair

W.N ont baissé d'environ 5 % avant le marché à 80,52 $; Wayfair dépend fortement des importations en provenance de Chine et du Vietnam

** Les actions de Williams-Sonoma WSM.N , propriétaire de Pottery Barn, ont baissé de près de 3 % à 195,50 $, tandis que le distributeur de meubles de luxe RH a baissé de près de 4 % à 202,99 $

** Les actions des détaillants de meubles produisant davantage aux États-Unis augmentent; La-Z-Boy LZB.N en hausse de 1,7 % à 34,53 $, tandis que Ethan Allen Interiors ETD.N en hausse d'environ 1 %