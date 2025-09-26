 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 830,26
+0,45%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les actions des entreprises d'ameublement chutent après l'annonce par Donald Trump de nouveaux droits de douane sur les importations
information fournie par Reuters 26/09/2025 à 11:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 septembre - ** Les actions des entreprises d'ameublement exposées aux importations aux États-Unis chutent dans les premiers échanges sur le marché après que le président américain Donald Trump a annoncé de nouveaux droits de douane sur le secteur

** Donald Trump annonce des droits de douane de 50 % sur les armoires de cuisine et les meubles de salle de bain importés et des droits de douane de 30 % sur les meubles rembourrés, qui entreront en vigueur le 1er octobre

** Les actions du distributeur de meubles en ligne Wayfair

W.N ont baissé d'environ 5 % avant le marché à 80,52 $; Wayfair dépend fortement des importations en provenance de Chine et du Vietnam

** Les actions de Williams-Sonoma WSM.N , propriétaire de Pottery Barn, ont baissé de près de 3 % à 195,50 $, tandis que le distributeur de meubles de luxe RH a baissé de près de 4 % à 202,99 $

** Les actions des détaillants de meubles produisant davantage aux États-Unis augmentent; La-Z-Boy LZB.N en hausse de 1,7 % à 34,53 $, tandis que Ethan Allen Interiors ETD.N en hausse d'environ 1 %

Valeurs associées

ETHAN ALLEN INTR
28,660 USD NYSE -0,69%
RH
211,280 USD NYSE -0,73%
WAYFAIR RG-A
85,010 USD NYSE +2,56%
WILLIAMS-SONOMA
201,160 USD NYSE +0,37%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

