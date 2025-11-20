information fournie par Reuters • 20/11/2025 à 13:23

Les actions des entreprises cryptos progressent avec la hausse du bitcoin

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 novembre - ** Les actions des sociétés liées aux crypto-monnaies et à la blockchain augmentent avant le marché

** Le bitcoin BTC= augmente de 1,3 % à 91 735,87 $ après avoir chuté de plus de 2 % au cours de la session précédente; en baisse de 16 % jusqu'à présent en novembre

** Ether ETH= en hausse de 0,9% à 3 015,87 $

** La plateforme d'échange de cryptomonnaies Coinbase Global

COIN.O augmente de 1,7%, tandis que l'opérateur de ferme de blockchain Bitfarms Ltd BITF.O augmente de 6,2%

** Les mineurs de crypto-monnaie: Riot Platforms Inc

RIOT.O , MARA Holdings MARA.O , Hut 8 HUT.O et Bit Digital

BTBT.O en hausse de 3,2 à 6,2%

** L'action de Strategy MSTR.O , acheteuse de BTC, gagne 2,3%

** Le fabricant de machines d'extraction de BTC Canaan

CAN.O gagne 5,6%

** ProShares Bitcoin Strategy ETF BITO.P gagne 2,6%, tandis que iShares Bitcoin Trust ETF IBIT.O gagne 2,6%

** BTC en baisse de 2,1% jusqu'à présent en 2025