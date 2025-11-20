 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 024,97
+0,90%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les actions des entreprises cryptos progressent avec la hausse du bitcoin
information fournie par Reuters 20/11/2025 à 13:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 novembre - ** Les actions des sociétés liées aux crypto-monnaies et à la blockchain augmentent avant le marché

** Le bitcoin BTC= augmente de 1,3 % à 91 735,87 $ après avoir chuté de plus de 2 % au cours de la session précédente; en baisse de 16 % jusqu'à présent en novembre

** Ether ETH= en hausse de 0,9% à 3 015,87 $

** La plateforme d'échange de cryptomonnaies Coinbase Global

COIN.O augmente de 1,7%, tandis que l'opérateur de ferme de blockchain Bitfarms Ltd BITF.O augmente de 6,2%

** Les mineurs de crypto-monnaie: Riot Platforms Inc

RIOT.O , MARA Holdings MARA.O , Hut 8 HUT.O et Bit Digital

BTBT.O en hausse de 3,2 à 6,2%

** L'action de Strategy MSTR.O , acheteuse de BTC, gagne 2,3%

** Le fabricant de machines d'extraction de BTC Canaan

CAN.O gagne 5,6%

** ProShares Bitcoin Strategy ETF BITO.P gagne 2,6%, tandis que iShares Bitcoin Trust ETF IBIT.O gagne 2,6%

** BTC en baisse de 2,1% jusqu'à présent en 2025

Devises

Valeurs associées

BIT DIGITAL
2,1600 USD NASDAQ -9,24%
BITFARMS
2,6000 USD NASDAQ -5,45%
BTC/USD
91 739,2164 USD CryptoCompare +1,45%
CANAAN SP ADR-A
0,9626 USD NASDAQ -6,54%
COINBASE GLB RG-A
257,2900 USD NASDAQ -1,72%
HUT 8
37,5400 USD NASDAQ -2,92%
ISHARES BIT TRST
50,7300 USD NASDAQ -3,67%
MARA HLDGS
11,1000 USD NASDAQ -6,57%
RIOT PLATFORMS
13,3500 USD NASDAQ -4,23%
STRATEGY RG-A
186,5000 USD NASDAQ -9,82%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank