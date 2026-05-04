Les actions des constructeurs automobiles allemands chutent après la hausse des droits de douane décidée par Trump

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de l'indice automobile paneuropéen au paragraphe 2, commentaires d'analystes, contexte aux paragraphes 4 à 6, mise à jour de l'évolution des cours)

Les actions des constructeurs automobiles allemands et des équipementiers ont chuté lundi après que le président américain Donald Trump a annoncé une hausse des droits de douane sur les importations de voitures, les faisant passer de 15% à 25%, portant un nouveau coup dur à un secteur déjà malmené.

L'indice paneuropéen de l'automobile et des pièces détachées

.SXAP reculait de 0,7% à 07h50 GMT.

Les constructeurs automobiles allemands Porsche P911_p.DE , BMW BMWG.DE , Mercedes-Benz MBGn.DE et Volkswagen VOWG_p.DE ont reculé de 0,8% à 1,5%.Les équipementiers automobiles Schaeffler SHA0n.DE et Continental CONG.DE ont quant à eux perdu respectivement 1,2% et 4%.

L'annonce de ces nouveaux droits de douane va certainement affaiblir davantage la position des constructeurs automobiles allemands haut de gamme, a déclaré Matthias Schmidt, analyste du marché automobile européen chez Schmidt Automotive, soulignant qu'Audi et Porsche figurent parmi les entreprises les plus exposées en raison de l'absence de production locale.

L'analyste a déclaré qu'il s'attendait à ce que “2026 soit une nouvelle année marquée par des avertissements sur les résultats suite à cette annonce”.

Le secteur automobile allemand est déjà sous pression en raison de l'affaiblissement de la demande en Chine, du ralentissement de la croissance mondiale et de la hausse des coûts des intrants et de la main-d'œuvre qui érodent la rentabilité.