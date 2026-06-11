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Les actions des compagnies aériennes américaines remontent après l'annulation par Trump des frappes contre l'Iran
information fournie par Reuters 11/06/2026 à 19:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 juin - ** Les actions des compagnies aériennes américaines progressent après que le président Donald Trump a déclaré avoir annulé les frappes prévues contre l'Iran jeudi, quelques heures après avoir menacé de nouveaux bombardements et exprimé son intention de « s'emparer » de l'île de Kharg, plaque tournante des exportations pétrolières

** American Airlines AAL.O en hausse de 5,8 %, Delta Air Lines DAL.N en hausse de 5,4 %, Southwest Airlines LUV.N en hausse d'environ 5 %, United Airlines UAL.O en hausse de 7,2 %

** L'indice S&P 500 du secteur de l'énergie .SPNY recule de 0,8 %, suivant la baisse des cours du pétrole O/R

** En tenant compte des gains de la séance, le sous-indice Dow Jones des compagnies aériennes américaines .DJUSAR a progressé de 2,1 % depuis le début de l'année

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14,1150 USD NASDAQ +5,18%
DELTA AIR LINES
80,010 USD NYSE +4,61%
SOUTHWEST AIRLIN
43,010 USD NYSE +3,86%
UNITED AIRLINES
109,0150 USD NASDAQ +6,07%
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