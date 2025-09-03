 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les actions des compagnies aériennes américaines gagnent du terrain alors que les prix du pétrole chutent
information fournie par Reuters 03/09/2025 à 16:04

3 septembre - ** Les actions des compagnies aériennes américaines augmentent alors que les prix du pétrole chutent sur les attentes que les producteurs de l'OPEP+ pourraient envisager une nouvelle augmentation des objectifs de production en octobre

** Le prix à terme du pétrole Brent LCOc1 baisse de 1,4 % à 67,61 $ le baril et le prix à terme du pétrole West Texas Intermediate CLc1 baisse de 1,6 % à 64,54 $ le baril

** Les actions de United Airlines UAL.O augmentent de 4,2 %, tandis que Delta Air Lines DAL.N grimpe de 4,1 %

** Alaska Air ALK.N et Southwest Airlines LUV.N en hausse de 3,2 % et 3,5 %, respectivement

** American Airlines AAL.O en hausse de 3,7 %, tandis que JetBlue Airways JBLU.O grimpe de 3,9 %

** L'indice S&P Composite 1500 des compagnies aériennes de passagers .SPCOMAIR est en hausse de 3,3 %

** L'indice a baissé de 0,8 % depuis le début de l'année à la clôture de mardi

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

ALASKA AIR GROUP
63,720 USD NYSE +1,81%
AMERICAN AIRLINE
13,7600 USD NASDAQ +2,76%
DELTA AIR LINES
62,140 USD NYSE +1,62%
JETBLUE AIRWAYS
5,5800 USD NASDAQ +1,64%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
Pétrole Brent
67,64 USD Ice Europ -2,07%
SOUTHWEST AIRLIN
32,690 USD NYSE +1,36%
UNITED AIRLINES
107,2350 USD NASDAQ +2,44%
