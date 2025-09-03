Les actions des compagnies aériennes américaines gagnent du terrain alors que les prix du pétrole chutent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 septembre - ** Les actions des compagnies aériennes américaines augmentent alors que les prix du pétrole chutent sur les attentes que les producteurs de l'OPEP+ pourraient envisager une nouvelle augmentation des objectifs de production en octobre

** Le prix à terme du pétrole Brent LCOc1 baisse de 1,4 % à 67,61 $ le baril et le prix à terme du pétrole West Texas Intermediate CLc1 baisse de 1,6 % à 64,54 $ le baril

** Les actions de United Airlines UAL.O augmentent de 4,2 %, tandis que Delta Air Lines DAL.N grimpe de 4,1 %

** Alaska Air ALK.N et Southwest Airlines LUV.N en hausse de 3,2 % et 3,5 %, respectivement

** American Airlines AAL.O en hausse de 3,7 %, tandis que JetBlue Airways JBLU.O grimpe de 3,9 %

** L'indice S&P Composite 1500 des compagnies aériennes de passagers .SPCOMAIR est en hausse de 3,3 %

** L'indice a baissé de 0,8 % depuis le début de l'année à la clôture de mardi