Les actions des chaînes de restauration rapide australiennes sous les projecteurs alors que Citi met en garde contre des hausses de prix et des risques liés à la demande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er juin - ** Les actions cotées en Australie des chaînes de restauration rapide (QSR) sont sous les feux de l'actualité après que Citi a signalé une hausse des prix des menus dans les principales chaînes, soulignant les pressions sur les coûts

** Citi indique que quatre des cinq chaînes suivies ont augmenté leurs prix en avril-mai, Domino's DMP.AX enregistrant les hausses les plus importantes

** Selon Citi, les hausses de prix de Domino's visant à soutenir les marges des franchisés pourraient mettre à l'épreuve l'élasticité de la demande

** Citi souligne le risque que la hausse des prix pèse sur la demande, en particulier chez les consommateurs soucieux du rapport qualité-prix

** Le groupe prévoit une pression sur l'action de Collins Foods CKF.AX en raison de la baisse des dépenses de sa clientèle principale de cols bleus, dans un contexte de taux d'intérêt élevés et de coûts de carburant

** Considère que le potentiel de hausse est limité pour l'action de Guzman y Gomez GYG.AX , la croissance étant largement anticipée et un risque lié à un éventuel excédent d'actions pesant sur le titre

** Note que GYG a maintenu ses prix stables, renforçant ainsi son positionnement en termes de valeur relative mais limitant le potentiel de hausse des marges