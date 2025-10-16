 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 122,70
-0,81%
Indices
Chiffres-clés

Les actions des banques régionales américaines sont touchées par les accusations de fraude et d'abandon de créances de Zions
information fournie par Reuters 16/10/2025 à 17:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions des banques régionales américaines ont chuté jeudi après que Zions Bancorporation ZION.O a révélé qu'elle prendrait une charge de 50 millions de dollars au troisième trimestre sur deux prêts commerciaux et industriels accordés par sa division californienne.

La divulgation a ajouté au malaise croissant des investisseurs concernant le stress caché du crédit alors que les prêteurs font face à des taux d'intérêt élevés et à l'incertitude économique.

les analystes de Raymond James ont déclaré dans une note: "L'optique d'un prêt C&I à solde élevé accordé à un emprunteur frauduleux par une banque spécialisée dans les prêts C&I à solde faible n'est pas géniale et remet en question les normes de souscription et les politiques de gestion des risques de Zions".

Les actions de Zions ont baissé de 6 % en fin de matinée. La banque a déclaré qu'elle s'attend à comptabiliser les charges au troisième trimestre et qu'elle a intenté une action en justice en Californie pour récupérer les prêts.

"Zions doit relever le défi de démontrer qu'il s'agit d'un événement ponctuel et qu'il n'est pas révélateur d'une faiblesse plus générale en matière de supervision ou de contrôle du crédit", a déclaré Brian Mulberry, gestionnaire principal de portefeuille de clients chez Zacks Investment Management.

L'action de Western Alliance a réduit ses pertes après que la banque a révélé qu'elle avait engagé une action en justice pour fraude de la part d'un emprunteur. La banque basée à Phoenix, en Arizona, a déclaré qu'elle fournissait des informations supplémentaires sur l'une de ses relations de crédit après un récent dépôt 8-K auprès d'une banque homologue.

La banque a cherché à rassurer les investisseurs en déclarant que le total des actifs critiqués - les crédits identifiés comme faibles - était inférieur à celui du 30 juin. Les actions ont baissé de 5,4 % en dernier lieu.

"Si d'autres informations révèlent d'autres pertes ou expositions connexes, le risque est que l'indice bancaire régional plus large - ou des noms plus faibles - soit réévalué à la baisse de manière agressive", a ajouté Mulberry.

L'indice plus large des banques régionales .KRX a chuté d'environ 3,4 %.

Les analystes de Wall Street ont souligné les commentaires du directeur général de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, cette semaine, sur l'anxiété du marché du crédit suite aux faillites jumelles du fabricant de pièces détachées automobiles First Brands et du prêteur de prêts à risque Tricolor.

"Lorsque vous voyez un cafard, il y en a probablement d'autres, et tout le monde devrait être prévenu de celui-ci", a déclaré Dimon.

Valeurs associées

WESTERN ALLIANCE
70,265 USD NYSE -10,92%
ZIONS BANCORP
46,9300 USD NASDAQ -13,14%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 16 octobre 17:46

    Pas grave, trump veut libéraliser encore plus ces pauvres banques victimes de la concurrence sauvage.... La chute ne fait que commencer , les sub_primes n'ont pas servi de leçon !

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 17.10.2025 08:25 

    (Actualisé avec Porsche, Man Group, Yara) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre vendredi ... Lire la suite

  • Le siège de Lagardère Active (Crédit: L. Grassin / Flickr)
    A suivre aujourd'hui... Lagardère
    information fournie par AOF 17.10.2025 08:20 

    (AOF) - Lagardère a publié sur les 9 premiers mois de 2025 un chiffre d'affaires de 6,899 milliards d'euros, en progression de 4,4 % en données publiées. En données comparables, la croissance s’élève à 3,9 %. L'entreprise a été notamment soutenue par la croissance ... Lire la suite

  • FDJ UNITED : Baissier mais survendu
    FDJ UNITED : Baissier mais survendu
    information fournie par TEC 17.10.2025 08:16 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

  • VALLOUREC : La consolidation peut se poursuivre
    VALLOUREC : La consolidation peut se poursuivre
    information fournie par TEC 17.10.2025 08:13 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank