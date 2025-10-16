Les actions des banques régionales américaines sont touchées par les accusations de fraude et d'abandon de créances de Zions

Les actions des banques régionales américaines ont chuté jeudi après que Zions Bancorporation ZION.O a révélé qu'elle prendrait une charge de 50 millions de dollars au troisième trimestre sur deux prêts commerciaux et industriels accordés par sa division californienne.

La divulgation a ajouté au malaise croissant des investisseurs concernant le stress caché du crédit alors que les prêteurs font face à des taux d'intérêt élevés et à l'incertitude économique.

les analystes de Raymond James ont déclaré dans une note: "L'optique d'un prêt C&I à solde élevé accordé à un emprunteur frauduleux par une banque spécialisée dans les prêts C&I à solde faible n'est pas géniale et remet en question les normes de souscription et les politiques de gestion des risques de Zions".

Les actions de Zions ont baissé de 6 % en fin de matinée. La banque a déclaré qu'elle s'attend à comptabiliser les charges au troisième trimestre et qu'elle a intenté une action en justice en Californie pour récupérer les prêts.

"Zions doit relever le défi de démontrer qu'il s'agit d'un événement ponctuel et qu'il n'est pas révélateur d'une faiblesse plus générale en matière de supervision ou de contrôle du crédit", a déclaré Brian Mulberry, gestionnaire principal de portefeuille de clients chez Zacks Investment Management.

L'action de Western Alliance a réduit ses pertes après que la banque a révélé qu'elle avait engagé une action en justice pour fraude de la part d'un emprunteur. La banque basée à Phoenix, en Arizona, a déclaré qu'elle fournissait des informations supplémentaires sur l'une de ses relations de crédit après un récent dépôt 8-K auprès d'une banque homologue.

La banque a cherché à rassurer les investisseurs en déclarant que le total des actifs critiqués - les crédits identifiés comme faibles - était inférieur à celui du 30 juin. Les actions ont baissé de 5,4 % en dernier lieu.

"Si d'autres informations révèlent d'autres pertes ou expositions connexes, le risque est que l'indice bancaire régional plus large - ou des noms plus faibles - soit réévalué à la baisse de manière agressive", a ajouté Mulberry.

L'indice plus large des banques régionales .KRX a chuté d'environ 3,4 %.

Les analystes de Wall Street ont souligné les commentaires du directeur général de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, cette semaine, sur l'anxiété du marché du crédit suite aux faillites jumelles du fabricant de pièces détachées automobiles First Brands et du prêteur de prêts à risque Tricolor.

"Lorsque vous voyez un cafard, il y en a probablement d'autres, et tout le monde devrait être prévenu de celui-ci", a déclaré Dimon.