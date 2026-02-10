Les actions des assureurs européens reculent après la chute des courtiers américains en raison des inquiétudes liées à l'IA

MILAN, 10 février - Les actions des compagnies d'assurance européennes ont fortement chuté mardi, les investisseurs réagissant à la chute des courtiers d'assurance américains, déclenchée par les craintes que les nouveaux outils d'intelligence artificielle n'accélèrent les bouleversements dans le secteur.

Les actions des principaux courtiers américains Willis Towers Watson WTW.O , Aon AON.N et Arthur J. Gallagher

AJG.N ont chuté de 9 à 12 % lundi après que la plateforme d'assurance en ligne Insurify a lancé un outil de comparaison alimenté par l'IA et basé sur ChatGPT. Un trader a déclaré que le marché américain était en retard par rapport au Royaume-Uni dans l'adoption des sites de comparaison de prix, tout en ajoutant que les investisseurs sous-estimaient encore les risques que l'IA pourrait poser aux assureurs européens.

Le STOXX 600 Insurance .SXIP de l'Europe a chuté jusqu'à 1,9% à 0837 GMT, le plus grand déclin sectoriel dans la région, tandis que le STOXX 600 .STOXX plus large a glissé de 0,1%.

Parmi les plus fortes baisses, Hiscox HSX.L , Mapfre

MAP.MC , Admiral ADML.L , Aviva AV.L et AXA AXAF.PA , tous en baisse de 2 à 3 %. L'indice S&P 500 Insurance .SPXIN a chuté de 3,9 % lundi, la plus forte baisse depuis octobre 2025.