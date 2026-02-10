 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les actions des assureurs européens reculent après la chute des courtiers américains en raison des inquiétudes liées à l'IA
information fournie par Reuters 10/02/2026 à 10:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

MILAN, 10 février - Les actions des compagnies d'assurance européennes ont fortement chuté mardi, les investisseurs réagissant à la chute des courtiers d'assurance américains, déclenchée par les craintes que les nouveaux outils d'intelligence artificielle n'accélèrent les bouleversements dans le secteur.

Les actions des principaux courtiers américains Willis Towers Watson WTW.O , Aon AON.N et Arthur J. Gallagher

AJG.N ont chuté de 9 à 12 % lundi après que la plateforme d'assurance en ligne Insurify a lancé un outil de comparaison alimenté par l'IA et basé sur ChatGPT. Un trader a déclaré que le marché américain était en retard par rapport au Royaume-Uni dans l'adoption des sites de comparaison de prix, tout en ajoutant que les investisseurs sous-estimaient encore les risques que l'IA pourrait poser aux assureurs européens.

Le STOXX 600 Insurance .SXIP de l'Europe a chuté jusqu'à 1,9% à 0837 GMT, le plus grand déclin sectoriel dans la région, tandis que le STOXX 600 .STOXX plus large a glissé de 0,1%.

Parmi les plus fortes baisses, Hiscox HSX.L , Mapfre

MAP.MC , Admiral ADML.L , Aviva AV.L et AXA AXAF.PA , tous en baisse de 2 à 3 %. L'indice S&P 500 Insurance .SPXIN a chuté de 3,9 % lundi, la plus forte baisse depuis octobre 2025.

Valeurs associées

A.J.GALLAGHER
217,760 USD NYSE -9,81%
ADMIRAL GROUP
2 744,000 GBX LSE -1,86%
AON-A
310,450 USD NYSE -9,23%
AVIVA
627,100 GBX LSE -2,62%
AXA
38,5500 EUR Euronext Paris -2,50%
HISCOX
1 459,000 GBX LSE -2,99%
MAPFRE
4,0080 EUR Sibe +0,40%
STOXX Europe 600
621,86 Pts DJ STOXX +0,07%
STOXX Europe 600 Insurance
493,67 Pts DJ STOXX -1,39%
WILLIS TOWERS
244,000 EUR Tradegate -0,81%
WILLIS TOWERS
290,0900 USD NASDAQ -12,10%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank