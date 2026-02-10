France: Le taux de chômage augmente à 7,9% au T4, au plus haut depuis 2021

Le taux de chômage a augmenté au quatrième trimestre en France (hors ‍Mayotte) pour atteindre son plus haut niveau depuis le troisième trimestre 2021, selon les données publiées ‌mardi par l'Insee.

Le taux de chômage calculé selon les normes du Bureau international du travail (BIT) ​s'est établi à 7,9% au quatrième trimestre ⁠après 7,7% au trimestre précédent, indique l'Insee dans un communiqué.

Les économistes interrogés par Reuters ⁠tablaient sur ‍une stabilité du taux de chômage d'un ⁠trimestre sur l'autre, à 7,7%.

Le taux de chômage est à son plus haut niveau depuis le ​troisième trimestre 2021, note l'Insee, qui ajoute qu'il "demeure nettement au-dessous de son pic de mi-2015 (de -2,6 points)".

"Depuis ⁠huit ans, on est sur un taux ​d'emploi qu'on n'a jamais eu. Mais ​l'année dernière, ça ​s'est ralenti", a réagi mardi Roland Lescure, ministre ​de l’Economie et des ⁠Finances, sur France 2.

"C'est un avertissement et cela montre qu'il faut continuer à se battre pour que la croissance soit au rendez-vous, pour que ‌le coût du travail soit limité, pour que la compétitivité de l'économie, notamment de l'industrie française, soit affirmée", a-t-il ajouté.

(Rédigé par Coralie Lamarque avec la contribution de Bertrand Boucey; édité par Augustin Turpin ‌et Blandine Hénault)