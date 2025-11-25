Les actions de Zoom augmentent, la demande induite par l'IA entraînant une hausse des prévisions annuelles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 novembre - ** Les actions de Zoom Communications ZM.O ont augmenté de 3,1 % à 81,06 $ avant le marché

** La société a relevé ses prévisions de revenus et de bénéfices annuels, citant les avantages continus des tendances du travail hybride et l'intégration de l'intelligence artificielle dans ses offres

** Prévoit maintenant des revenus pour l'année fiscale 2026 entre 4,85 milliards et 4,86 milliards de dollars, contre une projection précédente entre 4,83 milliards et 4,84 milliards de dollars

** L'adoption croissante de l'IA, l'amélioration de la rétention en ligne et la forte conversion du FCF nous rendent optimistes à l'approche de l'exercice 27", déclarent les analystes de RBC Capital Markets

** ZM prévoit un BPA annuel ajusté entre 5,95 et 5,97 $, contre 5,81 et 5,84 $ précédemment

** 14 des 31 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 15 comme "conservée" et 2 comme "vendue"; la prévision médiane est de 94 $ -- données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action a baissé de 3,7 % depuis le début de l'année