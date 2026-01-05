Les actions de Zenas chutent à la suite de données plus faibles que prévu concernant un médicament contre les troubles immunitaires

(Ajoute des détails tout au long) par Sahil Pandey

Zenas BioPharma ZBIO.O a déclaré lundi que son médicament expérimental réduisait le risque de poussées d'une maladie auto-immune rare dans une étude de phase avancée, mais ses actions ont chuté de 57% car l'efficacité du médicament n'a pas été à la hauteur des attentes.

Le fabricant de médicaments testait son traitement, l'obexelimabin, chez des patients atteints de la maladie liée à l'immunoglobuline G4, dans laquelle un système immunitaire hyperactif peut enflammer et cicatriser des organes tels que le pancréas, le foie et les reins.

La société a déclaré que les patients ayant reçu letraitement ont vu une réduction de 56 % du risque de poussées, soit un rapport de risque de 0,44, par rapport au placebo sur une période de 52 semaines, atteignant ainsi l'objectif principal de l'étude.

Toutefois, Martin Fan, analyste chez Wedbush Securities, a déclaré que le rapport de risque était inférieur aux attentes, qui étaient de 0,30 ou moins.

L'année dernière, Uplizna d'Amgen est devenu le premier traitement approuvé par la Food and Drug Administration américaine pour traiter la maladie. Uplizna a montré une réduction de 87 % du risque de poussées dans une étude de phase avancée.

"Je pense que je reviendrai une fois de plus sur la réduction du risque de près de 60 %, par opposition à la comparaison avec l'étude Uplizna", a déclaré Lonnie Moulder, directeur général de Zenas, lors d'une conférence téléphonique avec des analystes.

Dans l' étude de Zenas, 194 patients à l'échelle mondiale ont reçu l' obexelimab sous forme d'injection hebdomadaire sous la peau. Le traitement a été bien toléré et aucun nouveau problème de sécurité n'a été signalé, a déclaré Zenas.

L'entreprise prévoit de demander l'approbation des organismes de réglementation américains et européens cette année.