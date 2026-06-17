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Les actions de Yum China Hong Kong enregistrent leur plus forte baisse en deux semaines suite à l'annonce d'un projet d'acquisition de la chaîne Pizza Hut
information fournie par Reuters 17/06/2026 à 04:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 juin - ** L'action de Yum China Holdings 9987.HK cotée à Hong Kong recule de 1,4 % à 339,6 HK$, s'apprêtant à enregistrer sa plus forte baisse journalière en pourcentage depuis le 3 juin

** Le titre a atteint son plus bas niveau depuis le 12 juin lors de cette deuxième séance de baisse

** Le titre coté aux États-Unis YUMC.N a reculé de 1,4 % mardi ** Yum Brands YUM.N a annoncé qu’elle céderait sa chaîne Pizza Hut pour 2,7 milliards de dollars, alors que le secteur de la restauration rapide est confronté à une concurrence acharnée et à la prudence des consommateurs en matière de dépenses

** Pizza Hut en Chine continentale sera rachetée par Yum China pour 1,2 milliard de dollars, tandis que le reste de l’activité sera cédé à la société de capital-investissement LongRange Capital pour 1,5 milliard de dollars

** Citi, qui attribue la note “Achat” à Yum China, estime qu’un investissement massif dans une marque existante, qui en est encore à un stade de revitalisation, peut sembler audacieux pour les investisseurs peu enclins au risque

** Morningstar relève de 1 % son estimation de la juste valeur de Yum China, qui bénéficie d’un “fossé concurrentiel” important, à 77 dollars, reflétant la plus-value liée à cette transaction

** “La propriété intégrale permet un déploiement plus rapide des innovations de menu, des nouveaux formats de magasins et des collaborations en matière de propriété intellectuelle, ce qui favorise un meilleur alignement sur les tendances de consommation et soutient la croissance des ventes” – Morningstar

** Depuis le début de l’année, l’action cotée à Hong Kong a reculé de 7,4 %, tandis que celle cotée aux États-Unis a perdu 8,6 %

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 17/06/2026 à 04:26:32.

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