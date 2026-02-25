Les actions de Workday chutent en raison de prévisions décevantes pour l'exercice 2027

25 février - ** Les actions de l'éditeur de logiciels de gestion des ressources humaines Workday WDAY.O chutent de près de 10 % à 117,5 dollars avant bourse

** La société a prévu mardi des revenus d'abonnement 2027 inférieurs aux estimations de Wall Street, signalant un ralentissement de l'acquisition de nouveaux clients alors que les entreprises examinent minutieusement leurs achats de logiciels dans un contexte d'incertitude économique

** J.P. Morgan estime que le retour du cofondateur Aneel Bhusri en tant que directeur général signale un pivot vers l'innovation et le développement organique des agents, qu'il considère comme le "chapitre 4" de WDAY, et nous considérons que son intention déclarée "d'être conservateur sur le guide et de le dépasser" est conforme à l'approche historique de la société

** "Bien que l'atterrissage de la guidance FY27 légèrement en dessous du consensus attirera l'attention, et l'entreprise est en train de mûrir, nous comprenons qu'il faudra du temps pour évaluer si une augmentation de la croissance peut se développer" - courtage

** La société a déclaré un revenu total de 2,53 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, contre 2,52 milliards de dollars estimés par les analystes

** Après les résultats, au moins sept sociétés de courtage ont réduit leurs prévisions de cours sur le titre

** 42 analystes estiment que l'action est "achetée" en moyenne; le prix médian est de 200 $ - données compilées par LSEG

** WDAY en baisse de ~17% en 2025