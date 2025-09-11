Les actions de Warner Bros montent en flèche à la suite de l'annonce d'une éventuelle offre de Paramount Skydance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 septembre - ** Les actions de Warner Bros Discovery

WBD.O ont bondi de 26% à 15,87 dollars, atteignant leur plus haut niveau depuis plus de 2 ans et demi, jeudi, à la suite d'un rapport du Wall Street Journal selon lequel Paramount Skydance PSKY.O prépare une offre d'achat majoritaire en espèces pour la société de médias

** WBD est sur le point de réaliser le plus grand gain quotidien en pourcentage jamais enregistré et la clôture la plus élevée depuis février 2023

** L'offre de PSKY est soutenue par la famille du cofondateur d'Oracle ORCL.N Larry Ellison, a rapporté le WSJ

** PSKY est en hausse de ~8% sur la séance

** Avec le mouvement d'aujourd'hui, WBD est maintenant en hausse de 50% depuis le début de l'année, tandis que PSKY est en hausse de 54% par rapport au S&P 500 .SPX , qui est en hausse de 12% pendant la même période