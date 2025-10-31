Les actions de Wall Street terminent en légère hausse, tirées par le Nasdaq

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le Nasdaq mène les gains de Wall Street, en hausse de 0,61%, le Dow Jones est à la traîne, en hausse de 0,09%

*

Le secteur de la consommation est en tête des gains sectoriels, le groupe des matériaux est le plus grand perdant

*

Le dollar augmente, l'or baisse de ~0,5%, le pétrole brut américain se stabilise légèrement, le bitcoin augmente de ~2%

*

Le rendement du Trésor américain à 10 ans est en baisse à ~4,081%

LES ACTIONS DE WALL STREET TERMINENT EN LÉGÈRE HAUSSE, EMMENÉES PAR LE NASDAQ

Les actions de Wall Street ont terminé en légère hausse vendredi, tirées par le Nasdaq après les prévisions de résultats optimistes d'Amazon AMZN.O , bien que l'incertitude croissante concernant de nouvelles baisses de taux d'intérêt de la Réserve fédérale et la fermeture prolongée du gouvernement aient assombri les perspectives du marché.

Les actions d'Amazon ont atteint un niveau record après que le géant du commerce électronique a annoncé des ventes trimestrielles supérieures aux estimations de Wall Street. Les actions d'Apple AAPL.O , en revanche, ont légèrement baissé malgré des prévisions de ventes d'iPhone plus élevées que prévu pour le trimestre des fêtes, le directeur général Tim Cook ayant mis en garde contre des contraintes d'approvisionnement qui pourraient limiter la hausse. Les responsables de la Fed, quant à eux, ont tempéré l'optimisme quant à un nouvel assouplissement, faisant écho aux remarques du président de la Fed, Jerome Powell, qui a déclaré mercredi qu'un taux en décembre n'était pas une "conclusion gagnée d'avance".

Le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, a déclaré qu'une baisse des taux en décembre n'était pas garantie, malgré les attentes du marché. Pendant ce temps, la présidente de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, a révélé qu'elle s'opposait à la baisse des taux de mercredi, citant des préoccupations persistantes en matière d'inflation.

La semaine prochaine, les marchés attendront des informations sur le rythme des embauches via le rapport ADP de mercredi pour le mois d'octobre et les estimations de création d'emplois lors de l'enquête Revelio Labs de jeudi. Les enquêtes ISM sur l'industrie manufacturière et les services joueront un rôle important en aidant les investisseurs à estimer l'activité.

McDonald's MCD.N , Advanced Micro Devices AMD.O et Pfizer

PFE.N figurent parmi les principales sociétés qui publieront leurs résultats la semaine prochaine.

Voici l'instantané de clôture des marchés financiers:

(Gertrude Chavez-Dreyfuss)

