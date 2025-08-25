Les actions de Verint Systems passent au rouge suite à l'opération de rachat par Thoma Bravo

25 août - ** Les actions de la plateforme d'engagement client Verint Systems VRNT.O ont baissé de 1,42 % à 20,18 dollars en pré-commercialisation

** Les actions ont bondi de plus de 12 % avant de changer de cap

** La société sera acquise par Thoma Bravo dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces évaluée à 2 milliards de dollars

** Les porteurs de parts de VRNT recevront 20,50 $ par action, soit une prime de 18 % par rapport au prix moyen de l'action de VRNT pondéré en fonction du volume sur 10 jours jusqu'au 25 juin

** La société suspend les conférences téléphoniques sur les résultats trimestriels, le rachat d'actions et ne fournira plus de prévisions trimestrielles ou annuelles

** À la dernière clôture, les actions VRNT ont baissé d'environ 25,43 % depuis le début de l'année