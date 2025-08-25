 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les actions de Verint Systems passent au rouge suite à l'opération de rachat par Thoma Bravo
information fournie par Reuters 25/08/2025 à 15:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 août - ** Les actions de la plateforme d'engagement client Verint Systems VRNT.O ont baissé de 1,42 % à 20,18 dollars en pré-commercialisation

** Les actions ont bondi de plus de 12 % avant de changer de cap

** La société sera acquise par Thoma Bravo dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces évaluée à 2 milliards de dollars

** Les porteurs de parts de VRNT recevront 20,50 $ par action, soit une prime de 18 % par rapport au prix moyen de l'action de VRNT pondéré en fonction du volume sur 10 jours jusqu'au 25 juin

** La société suspend les conférences téléphoniques sur les résultats trimestriels, le rachat d'actions et ne fournira plus de prévisions trimestrielles ou annuelles

** À la dernière clôture, les actions VRNT ont baissé d'environ 25,43 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

VERINT SYSTEMS
20,2050 USD NASDAQ -1,29%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

