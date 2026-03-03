Les actions de Venture Global bondissent alors que le tribunal rejette le recours de Shell contre la décision relative au GNL

(Mise à jour des actions et ajout d'un graphique) par Vallari Srivastava et Sumit Saha

Les actions de Venture Global VG.N ont bondi de plus de 8% mardi, atteignant leur plus haut niveau depuis le 10 octobre, après qu'un tribunal de New York a rejeté la tentative de Shell SHEL.L d'annuler une sentence arbitrale en faveur du développeur de GNL américain.

La major pétrolière britannique avait initialement porté plainte contre Venture Global pour vente abusive de GNL, mais avait perdu la procédure d'arbitrage en août . Shell a contesté la décision en novembre.

Le juge Joel Cohen de la Cour suprême de l'État a déclaré qu'aucune collecte de preuves supplémentaires n'était justifiée et que la Cour devait faire preuve d'une "grande déférence" à l'égard des décisions arbitrales.

"Nous pensons que le cours de l'action reste déprimé en raison de la surcharge liée à l'arbitrage. Cette nouvelle sera probablement perçue comme un élément positif", a déclaré Manav Gupta, analyste chez UBS.

D'autres sociétés énergétiques, dont BP BP.L , l'italien Edison EDNn.MI , l'espagnol Repsol REP.MC et le portugais Galp GALP.LS , avaient également déposé des plaintes contre Venture Global.

Ces sociétés ont accusé Venture Global d'avoir tiré profit de la vente de GNL sur le marché au comptant - lorsque les prix ont grimpé après l'invasion de l'Ukraine par la Russie - au lieu de leur livrer les cargaisons pour lesquelles elles avaient signé des années à l'avance.

Sur l'ensemble des demandes d'arbitrage déposées contre le producteur de GNL, Shell et Repsol ont déjà perdu leur procès, tandis que BP a gagné son procès en octobre et attend toujours une décision sur les dommages.

Les actions de Venture Global ont effacé les pertes subies après avoir perdu la procédure d'arbitrage avec BP en octobre.

Si l'on tient compte des mouvements de mardi, les actions de la société ont bondi de plus de 87 % depuis le début de l'année.