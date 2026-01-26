Les actions de Varonis chutent ; Morgan Stanley les ramène de "surpondération" à "égalité de pondération"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 janvier - ** Les actions du fournisseur de services de sécurité des données Varonis Systems VRNS.O sont en baisse de 2,2 % à 34,20 $ en pré-marché

** Morgan Stanley rétrograde la note de l'action à "égalité de pondération" de "surpondération"; réduit le PT à 41 $ de 44 $ - une hausse de 17,3% par rapport à la dernière clôture de l'action

** Le courtier cite un environnement concurrentiel "plus féroce", en particulier de la part de Microsoft Purview et de nombreuses startups dans le domaine de la sécurité des données

** "Nous nous éloignons de VRNS car nous voyons des catalyseurs durables plus limités à court terme et nous avons besoin de voir plus de traction avec la vente d'un portefeuille plus large..." - Morgan Stanley

** 17 courtiers sur 21 évaluent le titre à "acheter" ou plus, quatre à "conserver"; leur prévision médiane est de 48,21 $ - données LSEG

** L'action a chuté d'environ 26 % en 2025