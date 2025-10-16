Les actions de United Airlines chutent après des résultats mitigés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 octobre - ** Les actions de United Airlines Holdings

UAL.O chutent de 1,2 % à 102,84 $ avant le marché

** Les revenus du troisième trimestre n'ont pas été à la hauteur des attentes des analystes, même si les mesures de contrôle des coûts ont permis à la compagnie aérienne de dépasser les estimations de bénéfices ** UAL a prévu mercredi un bénéfice record de 3 à 3,50 $/shr sur , grâce à une forte demande de voyages haut de gamme ** TD Cowen ("buy", PT: $127) dit que les investisseurs ne devraient pas se concentrer "trop" sur le manque de revenus du T3, souligne la diversité des

flux de revenus d'UAL, l'environnement encourageant de la demande

** Les analystes qui suivent UAL lui attribuent en moyenne la mention " achat ", comme aux autres transporteurs américains à service complet

** A la clôture de mercredi, UAL est en tête des gains depuis le début de l'année parmi les actions des compagnies aériennes américaines avec une hausse de 7 %, suivie par Delta

DAL.N qui a grimpé de 2 %