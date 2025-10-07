 Aller au contenu principal
Les actions de Traton chutent après les nouveaux tarifs douaniens imposés par Trump sur les camions, et après un appel de clôture morose
information fournie par Reuters 07/10/2025 à 11:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 octobre - ** Les actions du constructeur allemand de camions Traton 8TRA.DE chutent de 4,3%, en passe de connaître leur pire journée depuis le 28 juillet si les pertes se maintiennent ** Fabio Hölscher, analyste chez Warburg, indique que les actions réagissent à l'annonce faite lundi par le président américain Donald Trump d'un nouveau droit de douane de 25 % sur les gros camions

** Les actions du rival suédois Volvo VOLVb.ST chutent également de 2,8 %

** Hölscher note que Traton assemble environ 70% de ses camions à destination des Etats-Unis au Mexique, ce qui le place dans une position concurrentielle désavantageuse par rapport à Paccar PCAR.O et Volvo qui ont une plus petite empreinte au Mexique

** Pal Skirta, analyste chez Metzler, souligne également que l'appel de Traton avant la clôture du marché lundi soir est un facteur expliquant la chute des actions

** La direction de Traton a déclaré que le plan de relance allemand ne s'est pas traduit par une dynamique positive en Europe, et que le marché des camions a été faible dans un contexte de récession du fret et d'incertitude liée aux tarifs, d'après les diapositives de la présentation

Valeurs associées

PACCAR
98,5200 USD NASDAQ +0,44%
TRATON
26,840 EUR XETRA -3,87%
VOLVO B ORD
267,650 SEK LSE Intl -2,76%
