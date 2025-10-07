Les actions de Traton chutent après les nouveaux tarifs douaniens imposés par Trump sur les camions, et après un appel de clôture morose

7 octobre - ** Les actions du constructeur allemand de camions Traton 8TRA.DE chutent de 4,3%, en passe de connaître leur pire journée depuis le 28 juillet si les pertes se maintiennent ** Fabio Hölscher, analyste chez Warburg, indique que les actions réagissent à l'annonce faite lundi par le président américain Donald Trump d'un nouveau droit de douane de 25 % sur les gros camions

** Les actions du rival suédois Volvo VOLVb.ST chutent également de 2,8 %

** Hölscher note que Traton assemble environ 70% de ses camions à destination des Etats-Unis au Mexique, ce qui le place dans une position concurrentielle désavantageuse par rapport à Paccar PCAR.O et Volvo qui ont une plus petite empreinte au Mexique

** Pal Skirta, analyste chez Metzler, souligne également que l'appel de Traton avant la clôture du marché lundi soir est un facteur expliquant la chute des actions

** La direction de Traton a déclaré que le plan de relance allemand ne s'est pas traduit par une dynamique positive en Europe, et que le marché des camions a été faible dans un contexte de récession du fret et d'incertitude liée aux tarifs, d'après les diapositives de la présentation