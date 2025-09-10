Les actions de Trade Desk chutent après que Morgan Stanley a abaissé sa notation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
10 septembre - ** Les actions de Trade Desk TTD.O en baisse de 9,4 % à 47,45 $ après que Morgan Stanley ait abaissé la note de la plateforme publicitaire
** TTD est en passe de connaître sa plus forte baisse quotidienne en pourcentage depuis le 8 août et sa clôture la plus basse depuis début avril
** MS a rétrogradé TTD de "surpondéré" à "également pondéré" et a abaissé sa prévision à 50 $ contre 80 $
** Parmi les 40 analystes qui couvrent TTD, la note moyenne est "acheter" et la prévision médiane est de 75 $ - données compilées par LSEG
** TTD est en baisse de 59,6 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 13,6 % pour l'indice composite NASDAQ
