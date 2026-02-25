Les actions de TJX chutent après des prévisions de ventes et de bénéfices annuels faibles

25 février - ** Les actions du distributeur de produits hors prix TJX Cos TJX.N en baisse de 1,3 % à 155,50 $ avant le marché

** La société prévoit pour des ventes et des bénéfices annuels inférieurs aux estimations de Wall Street, malgré des résultats trimestriels supérieurs, signalant des dépenses discrétionnaires tendues parmi les consommateurs soucieux de leur budget, dans un contexte d'incertitude macroéconomique

** Les ventes annuelles comparables devraient augmenter de 2 % à 3 %, alors que les analystes tablent en moyenne sur une croissance de 3,5 % - données compilées par LSEG

** Le BPA de l'exercice 2027 devrait se situer entre 4,93 et 5,02 dollars, contre une estimation de 5,18 dollars par action par les analystes

** Chiffre d'affaires trimestriel de 17,74 milliards de dollars, contre des estimations de 17,36 milliards de dollars

** L'action a augmenté de 27 % en 2025