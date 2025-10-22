Les actions de Tesla reculent alors que Wall Street s'attend à une hausse du chiffre d'affaires due aux incitations fiscales

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 octobre - ** Les actions de Tesla TSLA.O ont baissé de 1,6 % à 435,35 $ mercredi avant le rapport du troisième trimestre prévu après la cloche, les analystes s'attendant à des résultats solides alors que les acheteurs américains se sont précipités pour profiter d'un crédit d'impôt fédéral de 7 500 $ pour les véhicules électriques qui arrive à expiration ** Parallèlement, des sociétés de conseil en vote incitent les actionnaires de TSLA à voter contre le plan de rémunération de 1 000 milliards de dollars du directeur général Elon Musk .

** La société devrait afficher une augmentation de son chiffre d'affaires de près de 5 % en glissement annuel, à 26,4 milliards de dollars, et un bénéfice par action ajusté de 0,55 $ contre 0,72 $ l'année précédente, selon les dernières données du LSEG

** Les actions TSLA se sont récemment négociées à 203 fois les bénéfices prévisionnels attendus, contre une moyenne sur 5 ans d'environ 94 fois

** Suite à cette séance, les actions ont augmenté d'environ 30 % au cours des trois derniers mois, ce qui les place en hausse d'environ 8 % depuis le début de l'année. En comparaison, le Nasdaq .IXIC a progressé d'environ 18% depuis le début de l'année et le secteur de la consommation discrétionnaire du S&P 500 .SPLRCD a progressé de 4% en 2025

** Sur 54 analystes couvrant TSLA, la répartition des recommandations est de 26 "achat fort" ou "achat", 17 "maintien" et 11 "vente" ou "vente forte"

** PT médian de 355 $ en hausse par rapport à 333 $ il y a un mois et 307 $ le 22 juillet - LSEG