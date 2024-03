Les actions de Tesla dérapent après que les ventes en Chine ont atteint leur niveau le plus bas depuis plus d'un an

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouter des détails sur les ventes de Tesla en Chine et sur les ventes de BYD) par Hyunjoo Jin

Les actions de Tesla

TSLA.O ont chuté de plus de 7% lundi après que ses ventes ont baissé en février en Chine, où il a probablement été confronté à un ralentissement pendant les vacances du Nouvel An lunaire.

La chute des ventes sur son marché clé a assombri les perspectives des livraisons mondiales de Tesla, à un moment où le premier fabricant de véhicules électriques est confronté à une baisse de la demande et à une concurrence accrue, et est freiné par un manque de véhicules d'entrée de gamme et par l'âge de sa gamme de produits.

Tesla a vendu 60 365 véhicules fabriqués en Chine en février, soit une baisse de 19 % par rapport à l'année précédente et le volume le plus bas depuis décembre 2022, selon les données de l'Association chinoise des voitures particulières. L'usine Tesla de Shanghai fabrique les voitures électriques Model Y et Model 3 pour le marché local, l'Europe et d'autres pays, et a représenté plus de la moitié des livraisons mondiales de Tesla l'année dernière.

Les actions de Tesla ont terminé la journée en baisse de 7,2 %, à 188,14 dollars, soit une chute d'environ 24 % depuis le début de l'année.

Les vacances du Nouvel An lunaire en Chine ont eu lieu en février, ce qui a réduit les activités d'achat de voitures. Tesla a introduit une série de réductions de prix et d'incitations pour lutter contre le ralentissement de la demande et la concurrence croissante des rivaux chinois tels que BYD

002594.SZ .

"Il s'agit d'une tempête parfaite de vents contraires pour Tesla en Chine. Il s'agit d'un point de données négatif qui ajoute de l'huile sur le feu autour de l'action", a déclaré Dan Ives, analyste chez Wedbush.

La semaine dernière, Tesla a dévoilé de nouvelles mesures incitatives , y compris des subventions d'assurance, afin de séduire les consommateurs du plus grand marché automobile du monde.

BYD a lancé lundi une nouvelle version de sa voiture la plus vendue à un prix inférieur au prix final de son prédécesseur abandonné, intensifiant ainsi la guerre des prix avec ses rivaux. BYD a également vu ses ventes chuter de 37 % en février par rapport à l'année précédente, pour atteindre 122 311 unités.

Aux États-Unis, Tesla a offert ce mois-ci 5 000 miles de recharge gratuits aux clients qui échangent leur ancien véhicule contre un nouveau véhicule Tesla avant le 31 mars. En février, Tesla a temporairement réduit les prix de certaines de ses voitures Model Y aux États-Unis.

L'analyste Troy Teslike a revu à la baisse ses prévisions de livraisons mondiales de Tesla pour le premier trimestre de cette année, déclarant que des ventes en Chine plus faibles que prévu malgré une baisse de prix suggéraient "un problème de demande"

En janvier, Tesla a mis en garde contre une croissance des ventes "nettement plus faible" cette année, car elle se concentre sur la production de son véhicule électrique moins cher.