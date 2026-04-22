Les actions de Target Hospitality chutent après la vente de la participation de son fonds de capital-investissement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 avril - ** Les actions de la société d'hébergement pour travailleurs Target Hospitality TH.O ont baissé de 9,3 % en pré-marché à 14,42 $ après la fixation du prix d'une offre secondaire de 98 millions de dollars

** La société basée à Woodlands, Texas, a annoncé mardi en fin de journée que des affiliés de la société de capital-investissement TDR Capital ont déchargé 7 millions d'actions à 14 $

** Le prix de l'offre représente une décote de 11,9 % par rapport à la dernière vente de l'action ** La vente porte les avoirs de TDR à ~57,6 millions d'actions, soit ~58% du total des actions en circulation de la société, selon le prospectus

** Morgan Stanley et Deutsche Bank sont les teneurs de livre de l'offre ** Le 1er avril, l'action a grimpé de 36 % pour clôturer à 12,66 $ après que la société a annoncé un accord pluriannuel avec un des cinq plus grands hyperscalers sur un campus de centre de données dans le nord du Texas, et a augmenté ses perspectives annuelles

** Jusqu'à mardi, les actions de TH ont presque doublé depuis le début de l'année et ont augmenté de 150% au cours des 12 derniers mois

** La note moyenne des 4 analystes couvrant l'action est "strong buy"; PT médian $16.50