Les actions de Suja Life, soutenue par Paine Schwartz, chutent de 14 % lors de leur entrée au Nasdaq

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations sur le marché des introductions en bourse et le contexte de l'entreprise)

Les actions de Suja Life SUJA.O , soutenue par Paine Schwartz, ont chuté de 14,3 % lors de leur entrée au Nasdaq jeudi, valorisant le fabricant de jus bio à 695,3 millions de dollars.

L'action de la société a ouvert à 18 dollars, contre un prix d'offre de 21 dollars. Elle avait vendu 8,9 millions d'actions lors de son introduction en bourse, dans la fourchette basse de sa fourchette de prix de 21 à 24 dollars par action, levant ainsi 186,7 millions de dollars.

Le marché des introductions en Bourse s'est ouvert après une brève période d'accalmie en mars, mais les investisseurs restent sélectifs dans l'allocation de leurs capitaux.

Basée à Oceanside, en Californie, la société propose des jus pressés à froid, des shots bien-être et des sodas fonctionnels. Elle détient un portefeuille de marques comprenant Suja Organic, Vive Organic et Slice Soda, qui sont élaborés à partir d’ingrédients biologiques, sans OGM et d’origine végétale.

Les consommateurs soucieux de leur santé délaissent de plus en plus les boissons sucrées au profit d'alternatives plus saines, créant ainsi un contexte plus favorable pour les marques axées sur le bien-être.

L'année dernière, PepsiCo PEP.O a conclu un accord pour racheter la marque de sodas prébiotiques Poppi pour 1,95 milliard de dollars, soulignant l'implication des grands acteurs dans le secteur des boissons saines. Cette introduction en Bourse est la deuxième dans le secteur des produits de consommation bio et axés sur la santé cette année, après la marque d'aliments pour enfants Once Upon a Farm

OFRM.N en février. Les introductions en Bourse dans le secteur de la consommation ont globalement montré des signes de reprise après une année 2025 morose, suite aux droits de douane généralisés imposés par le président américain Donald Trump qui avaient freiné l'activité l'année dernière. En 2015, Suja Life avait cédé des participations minoritaires à Goldman Sachs la division de banque d'affaires et à Coca-Cola KO.N , avec une option d'achat de Suja au bout de trois ans.

En 2021, la société de capital-investissement Paine Schwartz Partners, spécialisée dans les investissements dans la chaîne alimentaire durable, a racheté Suja Life à Goldman Sachs Asset Management et à ses co-investisseurs.