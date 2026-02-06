Les actions de Stellantis chutent de plus de 20 % après une dépréciation de 26,5 milliards de dollars liée aux véhicules électriques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un graphique illustrant l'évolution des actions; mise à jour des actions et des étapes dans les paragraphes 2 et 3, ajout des actions d'Exor dans le paragraphe 8) par Enrico Sciacovelli

Les actions de Stellantis STLAM.MI ont chuté vendredi après que le constructeur automobile a enregistré des charges d'environ 22,2 milliards d'euros (26,5 milliards de dollars) au second semestre 2025, liées à la réduction de ses ambitions en matière de véhicules électriques.

Les actions du groupe franco-italien ont chuté jusqu'à 24 % à 6,17 euros à Milan, oscillant autour de leur prix le plus bas depuis mai 2020. Ses actions cotées à Paris étaient également en baisse de 23,9 %.

Si les pertes se maintiennent, l'action connaîtra la plus forte baisse jamais enregistrée en une journée, les pertes de vendredi ayant effacé plus de 5 milliards d'euros de la capitalisation boursière de Stellantis, selon les données du LSEG.

"La facture arrive à échéance. Le marché amplifie tout et il a été surpris par l'annonce de ces données en dehors de la publication attendue des résultats de l'exercice", a déclaré un trader basé à Milan.

Le courtier Equita a déclaré dans une note que la dépréciation était bien supérieure à ses attentes initiales de plus de 2 milliards d'euros.

Les actions cotées à Milan n'ont pas commencé à se négocier à l'ouverture du marché et ont été interrompues momentanément après une chute initiale de 14 %, alors que Stellantis a indiqué une perte préliminaire de 19 à 21 milliards d'euros pour le second semestre de 2025 et a déclaré qu'elle ne paierait pas de dividende cette année.

Les actions d'Exor EXOR.AS , principal investisseur de Stellantis et holding de la famille italienne Agnelli, ont chuté de près de 5 % et se sont retrouvées au bas de l'indice des valeurs vedettes d'Amsterdam .AEX .

Le directeur général et le directeur financier de Stellantis tiendront une conférence téléphonique à 13h00 GMT pour discuter des résultats préliminaires. Le rapport annuel du constructeur automobile devrait être publié le 26 février.