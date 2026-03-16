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Les actions de sociétés de crypto-monnaies progressent alors que le bitcoin atteint un plus haut de 5 semaines
information fournie par Reuters 16/03/2026 à 10:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 mars - ** bitcoin BTC= , la plus grande crypto-monnaie du monde, en hausse de 1,9% à 73 068 $ après avoir brièvement atteint un sommet de 5 semaines de 74 342 $

** L'Ether ETH= bondit de 5,3 % à 2 240,96 $

** L'échange de crypto-monnaies Coinbase Global COIN.O augmente de 2,4% avant le marché; Les actions cotées en bourse aux États-Unis de l'opérateur de fermes de blockchain Bitfarms Ltd Bitfarms BITF.O en hausse de 2,7%

** Les mineurs Riot Platforms RIOT.O , MARA Holdings

MARA.O , Hut 8 HUT.O , Bit Digital BTBT.O gagnent 2,4%-3,4%

** BTC buyer Strategy MSTR.O augmente de 2,6%; Robinhood Markets HOOD.O en hausse de 2%

** ProShares Bitcoin Strategy ETF BITO.P , iShares Bitcoin Trust ETF IBIT.O augmentent de 2,6% chacun

** Le BTC a perdu plus de 16% depuis le début de l'année, tandis que l'Ether a perdu plus de 24%

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