Les actions de Snowflake s'envolent alors que le boom de l'IA alimente la demande de plateformes de données

Les actions de Snowflake SNOW.N ont bondi d'environ 14 % jeudi, profitant d'une vague de demande pour ses produits de base de données d'intelligence artificielle, alors que les entreprises s'efforcent de moderniser leur infrastructure de données et de simplifier l'adoption de l'IA.

Le mouvement des actions devrait ajouter plus de 11 milliards de dollars à sa capitalisation boursière de 67 milliards de dollars, si les gains de pré-marché se maintiennent.

La société d'entreposage de données basée sur le cloud, qui permet aux entreprises de stocker, de gérer et d'analyser des ensembles de données massifs à travers de multiples fournisseurs de cloud, a déclaré que la demande pour sa plateforme s'accélérait.

"Les investisseurs sont de plus en plus à la recherche d'opportunités où l'IA fait une réelle différence. Alors que les fournisseurs de puces en ont profité ces dernières années et que la croissance des revenus du cloud est notable chez des entreprises comme Microsoft, elle a un effet significatif chez les fournisseurs de données", a déclaré Ben Barringer, analyste mondial TMT chez Quilter Cheviot.

Snowflake prévoit pour un chiffre d'affaires annuel de 4,40 milliards de dollars, en hausse par rapport à sa prévision précédente de 4,33 milliards de dollars et au-dessus des estimations des analystes.

L'optimisme des investisseurs a été alimenté par les prévisions optimistes de Nvidia NVDA.O , qui ont renforcé la confiance dans le boom de l'IA et signalé des dépenses continues dans l'infrastructure de données, une tendance qui positionne Snowflake pour bénéficier du déploiement de l'IA à grande échelle par les entreprises.

Snowflake est un bénéficiaire clé de la tendance à la migration vers l'IA et le cloud, son architecture de données moderne aidant les entreprises à tirer parti de l'innovation en matière d'IA, aux côtés d'autres bases de données et plateformes de nouvelle génération, a déclaré Richard Clode, gestionnaire de portefeuille chez Janus Henderson Investors, qui détient des actions de Snowflake.

Databricks a déclaré au début du mois qu'elle levait des fonds dans le cadre d'un tour de série K à une valorisation supérieure à 100 milliards de dollars, soulignant la demande des investisseurs pour des plateformes de données natives de l'IA et intensifiant la toile de fond concurrentielle pour Snowflake.

Les actions de Snowflake, en hausse d'environ 30 % cette année, se négocient à 142,5 fois les estimations de bénéfices, contre 75,8 fois pour MongoDB MDB.O et 63,7 fois pour Datadog

DDOG.O .

Au moins 24 analystes ont relevé leurs objectifs de prix et plus de 10 ont rehaussé le titre, qui a une note moyenne d'"achat" et un objectif médian de 260 $.