 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 741,50
-0,03%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les actions de Snowflake s'envolent alors que le boom de l'IA alimente la demande de plateformes de données
information fournie par Reuters 28/08/2025 à 13:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un contexte, de détails sur le PT, d'une évaluation des actions et d'une citation d'analyste tout au long du document) par Akash Sriram

Les actions de Snowflake SNOW.N ont bondi d'environ 14 % jeudi, profitant d'une vague de demande pour ses produits de base de données d'intelligence artificielle, alors que les entreprises s'efforcent de moderniser leur infrastructure de données et de simplifier l'adoption de l'IA.

Le mouvement des actions devrait ajouter plus de 11 milliards de dollars à sa capitalisation boursière de 67 milliards de dollars, si les gains de pré-marché se maintiennent.

La société d'entreposage de données basée sur le cloud, qui permet aux entreprises de stocker, de gérer et d'analyser des ensembles de données massifs à travers de multiples fournisseurs de cloud, a déclaré que la demande pour sa plateforme s'accélérait.

"Les investisseurs sont de plus en plus à la recherche d'opportunités où l'IA fait une réelle différence. Alors que les fournisseurs de puces en ont profité ces dernières années et que la croissance des revenus du cloud est notable chez des entreprises comme Microsoft, elle a un effet significatif chez les fournisseurs de données", a déclaré Ben Barringer, analyste mondial TMT chez Quilter Cheviot.

Snowflake prévoit pour un chiffre d'affaires annuel de 4,40 milliards de dollars, en hausse par rapport à sa prévision précédente de 4,33 milliards de dollars et au-dessus des estimations des analystes.

L'optimisme des investisseurs a été alimenté par les prévisions optimistes de Nvidia NVDA.O , qui ont renforcé la confiance dans le boom de l'IA et signalé des dépenses continues dans l'infrastructure de données, une tendance qui positionne Snowflake pour bénéficier du déploiement de l'IA à grande échelle par les entreprises.

Snowflake est un bénéficiaire clé de la tendance à la migration vers l'IA et le cloud, son architecture de données moderne aidant les entreprises à tirer parti de l'innovation en matière d'IA, aux côtés d'autres bases de données et plateformes de nouvelle génération, a déclaré Richard Clode, gestionnaire de portefeuille chez Janus Henderson Investors, qui détient des actions de Snowflake.

Databricks a déclaré au début du mois qu'elle levait des fonds dans le cadre d'un tour de série K à une valorisation supérieure à 100 milliards de dollars, soulignant la demande des investisseurs pour des plateformes de données natives de l'IA et intensifiant la toile de fond concurrentielle pour Snowflake.

Les actions de Snowflake, en hausse d'environ 30 % cette année, se négocient à 142,5 fois les estimations de bénéfices, contre 75,8 fois pour MongoDB MDB.O et 63,7 fois pour Datadog

DDOG.O .

Au moins 24 analystes ont relevé leurs objectifs de prix et plus de 10 ont rehaussé le titre, qui a une note moyenne d'"achat" et un objectif médian de 260 $.

Valeurs associées

DATADOG RG-A
131,7300 USD NASDAQ +4,29%
MONGODB-A
295,7000 USD NASDAQ +37,96%
NVIDIA
181,6000 USD NASDAQ -0,09%
SNOWFLAKE
200,490 USD NYSE +3,10%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 28/08/2025 à 13:00:35.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le tribunal de West Kowloon où se déroule le procès du magnat des médias Jimmy Lai, le 28 août 2025 à Hong Kong ( AFP / Vernon Yuen )
    Hong Kong: le jugement du magnat prodémocratie Jimmy Lai mis en délibéré
    information fournie par AFP 28.08.2025 13:12 

    Le procès pour atteinte à la sécurité nationale du magnat des médias et fondateur d'Apple Daily, Jimmy Lai, s'est achevé jeudi après les dernières plaidoiries devant un tribunal de Hong Kong qui a mis en délibéré sa décision sans donner de date pour le verdict. ... Lire la suite

  • La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, à Bruxelles, le 28 août 2025 ( AFP / Nicolas TUCAT )
    Frappes sur Kiev : l'UE convoque l'ambassadeur russe
    information fournie par AFP 28.08.2025 13:08 

    L'Union européenne a convoqué l'ambassadeur de Russie à Bruxelles après les frappes de la nuit qui ont endommagé ses bureaux à Kiev, a annoncé jeudi la cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, sur le réseau social X. "Aucune mission diplomatique ne devrait ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 28.08.2025 13:05 

    (Actualisé avec futurs à jour ; Outlook Therapeutics, Dollar General, Telomir Pharmaceuticals, CrowdStrike, Snowflake) Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,11% ... Lire la suite

  • La romancière Claire Messus à Paris, le 20 mars 2025 ( AFP / JOEL SAGET )
    Le roman sur les colons français qui fut naguère bienvenu en Algérie
    information fournie par AFP 28.08.2025 12:52 

    On pouvait, encore récemment, faire en Algérie la promotion d'un roman parlant d'une famille française du temps de la colonisation. Claire Messud, l'une des autrices de la rentrée littéraire, peut en témoigner. Le roman, "L'Étrange Tumulte de nos vies", aux Éditions ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank