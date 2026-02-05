Les actions de Snap grimpent alors que les ventes de publicité de fin d'année dopent le chiffre d'affaires trimestriel

5 février - ** Les actions de la société de médias sociaux Snap SNAP.N augmentent de 5,4 % à 6,23 $ avant le marché après que la société ait dépassé les estimations de revenus pour le quatrième trimestre, grâce à une augmentation des ventes de publicité de fin d'année

** Le chiffre d'affaires de la société mère Snapchat a augmenté de 10 % au quatrième trimestre pour atteindre 1,72 milliard de dollars, mais ses prévisions de chiffre d'affaires pour le premier trimestre (1,50 à 1,53 milliard de dollars) sont légèrement inférieures aux estimations des analystes (1,55 milliard de dollars) - données compilées par LSEG

** Les résultats de Snap interviennent alors que l'on craint de plus en plus que l'entreprise perde des annonceurs au profit de plateformes ayant une base d'utilisateurs plus importante, comme Meta META.O et TikTok

** Malgré les progrès réalisés dans certaines parties de l'entreprise, les analystes de Canaccord considèrent que la croissance publicitaire plus faible par rapport aux pairs, l'incertitude macroéconomique et la pression soutenue sur les budgets publicitaires jusqu'en 2026, alors que les spécialistes du marketing reviennent progressivement à TikTok, constituent des obstacles probables pour Snap

** Sur les 45 sociétés de courtage qui couvrent le titre, 34 le considèrent comme "hold"; la médiane des prévisions est de 9 $ - données LSEG

** Depuis le début de l'année, SNAP a baissé de 27 % à la dernière clôture