Les actions de SK Hynix bondissent de 13 % grâce aux espoirs liés à l'IA, alors que les valeurs technologiques américaines reprennent leur ascension

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* SK Hynix suit la remontée des marchés boursiers américains après un ralentissement de l'inflation

* Les perspectives de la demande en IA soutiennent le moral des investisseurs

* Le directeur général de SK Hynix prévoit la pire pénurie de mémoire jamais enregistrée en 2027

(Ajout de puces, d'un commentaire d'analyste et de contexte) par Heekyong Yang

Mercredi, à Séoul, l'action SK Hynix 000660.KS a bondi de près de 13 %, suivant la hausse des valeurs technologiques américaines après la publication de chiffres de l'inflation aux États-Unis inférieurs aux attentes, tandis que les prévisions optimistes des analystes concernant la demande de mémoire pour l'IA ont également soutenu le moral des investisseurs.

Cette remontée a entraîné dans son sillage d’autres valeurs sud-coréennes du secteur des semi-conducteurs: Samsung Electronics 005930.KS a progressé de près de 8 %, tandis que le fabricant d’équipements pour puces Hanmi Semiconductor

042700.KS a gagné environ 25 % en début de séance.

Le S&P 500 et le Nasdaq ont progressé mardi , les résultats solides des grandes banques et un rapport sur l’inflation plus modéré que prévu ayant stimulé l’appétit pour le risque dans un contexte de tensions croissantes au Moyen-Orient.

Ces hausses interviennent après plusieurs semaines de volatilité sur les valeurs du secteur des semi-conducteurs, les investisseurs étant préoccupés par un éventuel ralentissement de la croissance des bénéfices dans le secteur de la mémoire, les hausses de prix trimestrielles devant s’atténuer au second semestre 2026.

Ils se sont également demandé si les signes de ralentissement des dépenses d’investissement des principaux fournisseurs américains de services cloud, la hausse des besoins de financement et les récents plans d’expansion de capacité de plusieurs milliards de dollars des fabricants de mémoires pourraient, à terme, atténuer le déséquilibre entre l’offre et la demande du secteur qui a alimenté la remontée des valeurs du secteur des semi-conducteurs.

Cependant, certains analystes restent optimistes et estiment que la demande structurelle liée aux applications d’IA maintiendra le marché tendu.

Kim Sunwoo, analyste senior chez Meritz Securities, a déclaré que les fournisseurs de puces DRAM, utilisées pour la mémoire dans les ordinateurs, les serveurs et les appareils mobiles, ne répondaient actuellement qu’à environ 75 % à 80 % de la demande, alors que les pénuries s’intensifiaient au second semestre 2026.

Ce taux de satisfaction pourrait chuter à environ 60 % en 2027, a précisé M. Kim, ajoutant que les fournisseurs ne seraient toujours en mesure de répondre qu’à environ 70 % de la demande, même en excluant les commandes les plus spéculatives.

"Alors que les pénuries d’approvisionnement devraient s’aggraver, les prix de la mémoire et les bénéfices devraient continuer à s’améliorer, soutenant ainsi un fort rebond du cours de l’action", a déclaré M. Kim.

Faisant écho à ce point de vue, HSBC a indiqué dans une note récente que l’amélioration de la rentabilité des services d’IA devrait continuer à soutenir une forte croissance des dépenses dans le cloud.

La société de courtage a également indiqué que l’évolution du secteur vers des contrats d’approvisionnement à long terme, d’une durée de trois à cinq ans, devrait améliorer la visibilité sur les résultats au cours des deux à trois prochaines années et réduire la volatilité de ceux-ci.

Barclays a renforcé ce sentiment positif en lançant la couverture analytique des American Depositary Receipts (ADR) de SK Hynix, récemment cotés, avec une recommandation « surpondérer » et un objectif de cours de 330 dollars. Les ADR SKHY.O ont bondi de près de 28 % pour atteindre 193,92 dollars mardi sur le Nasdaq.

Goldman Sachs a indiqué dans une note récente que la vague de ventes sur les valeurs sud-coréennes du secteur des puces électroniques avait été amplifiée par le dénouement de positions sur des fonds négociés en bourse (ETF) récemment lancés, fortement concentrés sur une ou deux valeurs, alors que le cycle sous-jacent des semi-conducteurs restait fondamentalement solide.

Reuters a rapporté la semaine dernière que le directeur général de SK Hynix, Kwak Noh-jung, s’attendait à ce que le secteur mondial de la mémoire soit confronté à sa pire pénurie d’approvisionnement jamais enregistrée en 2027, la demande continuant à dépasser la capacité de production de l’entreprise bien au-delà de 2030 malgré une expansion agressive.