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Les actions de SK Hynix bondissent de 12% après que des entreprises technologiques américaines ont annoncé d'importantes dépenses pour des centres de données dédiés à l'IA
information fournie par Reuters 04/05/2026 à 08:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'action SK Hynix 000660.KS a prolongé sa hausse lundi pour atteindre 12%, portée par les achats étrangers, après que de grandes entreprises technologiques américaines ont annoncé la semaine dernière des résultats solides et réaffirmé leurs projets d'investissement dans des centres de données dédiés à l'intelligence artificielle.

SK Hynix a surperformé son grand concurrent Samsung Electronics 005930.KS , qui a été pénalisé par le risque d'une grève potentielle des travailleurs syndiqués réclamant une part plus importante des bénéfices générés par l'IA de l'entreprise.

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