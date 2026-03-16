Les actions de Semtech en hausse avant les résultats attendus après la cloche

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 mars - ** Les actions de Semtech SMTC.O ont augmenté de plus de 4% le lundi, le fournisseur de produits semi-conducteurs devant afficher un chiffre d'affaires et un bénéfice par action en hausse dans ses résultats trimestriels attendus après la clôture de la bourse

** D'autres actions technologiques sont également en hausse ce lundi, l'indice technologique S&P 500 .SPLRCT augmentant de plus de 1%

** SMTC devrait afficher une hausse de 9% de son chiffre d'affaires trimestriel à 273,20 millions de dollars et un BPA ajusté de 0,43 $ contre 0,40 $ il y a un an, selon LSEG ** Les investisseurs pourraient rechercher des commentaires sur la récente acquisition de Hiefo par la société. SMTC a récemment acquis Hiefo pour 34 millions de dollars en espèces afin d'élargir son portefeuille de centres de données, une opération qui devrait être relutive pour le BPA non GAAP au cours de la première année

** Morgan Stanley a relevé lundi son objectif de cours sur SMTC de 75 $ à 85 $; l'action était à 88,50 $ en dernier lieu

** SMTC est désormais en hausse d'environ 20% depuis le début de l'année, surpassant largement la baisse de ~4% du Nasdaq .IXIC