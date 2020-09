Les actions de Sartorius Stedim Biotech admises à la cotation sur l'indice CAC Next 20

AUBAGNE, France, 11 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Sartorius Stedim Biotech, partenaire international majeur de l'industrie pharmaceutique, intègrera bientôt l'indice CAC Next 20 et par conséquent aussi l'indice CAC Large 60 de la Bourse de Paris. Annoncée hier soir par Euronext Paris, la décision du Conseil Scientifique des Indices permet l'intégration de l'action de Sartorius Stedim Biotech aux indices susmentionnés après la clôture du marché le 18 septembre. Le CAC Next 20 est un indice boursier composé des 20 valeurs françaises les mieux classées par capitalisation flottante et capitaux échangés qui ne font pas partie du CAC 40. Le CAC Large 60 regroupe les sociétés des indices CAC 40 et CAC Next 20.

« Sartorius Stedim Biotech a connu un développement dynamique pendant de nombreuses années. Portés par une forte croissance organique et une stratégie d'acquisition réussie, nous avons créé de la valeur pour nos clients, nos employés et nos investisseurs. Nous sommes fiers que la performance de notre action a entraîné son admission au CAC Next 20 », commente Joachim Kreuzburg, le président du Conseil d'administration et président-directeur général du groupe.

À propos de Sartorius Stedim Biotech

Sartorius Stedim Biotech est un fournisseur majeur de l'industrie biopharmaceutique au niveau mondial. Fournisseur de solutions globales, le groupe aide ses clients à fabriquer des biomédicaments de manière sûre, rapide et rentable. Basé à Aubagne en France, Sartorius Stedim Biotech est coté sur Euronext à la Bourse de Paris. Doté de ses propres sites de production et de R&D en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, ainsi que d'un réseau de distribution international, le groupe Sartorius Stedim Biotech est présent dans le monde entier. Affichant en moyenne une croissance annuelle à deux chiffres, le groupe a régulièrement étendu son portefeuille d'activités par l'acquisition de technologies complémentaires. Le groupe Sartorius Stedim Biotech a employé environ 6 200 personnes et réalisé un chiffre d'affaires de 1 440,6 millions d'euros sur l'exercice 2019.

