Les actions de Samsung et LG remontent à l'approche des rencontres entre le directeur général de Nvidia et des dirigeants coréens

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouter les commentaires des analystes et les détails des réunions)

Les actions de Samsung Electronics 005930.KS , LG Electronics 066570.KS et d'autres entreprises technologiques sud-coréennes ont bondi lundi, les réunions attendues entre le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, et des dirigeants coréens ayant ravivé l'espoir de partenariats dans les domaines de l'IA et de la robotique.

M. Huang devrait se rendre en Corée du Sud dans le courant de la semaine et rencontrer le président du groupe LG, Koo Kwang-mo, ainsi que d'autres dirigeants coréens, a déclaré une source proche du dossier.

Nvidia prévoit également d'organiser une « soirée des partenaires coréens » en marge du salon COMPUTEXà Taipei lundi, auquel participeront Jensen Huang ainsi que des dirigeants des fabricants de puces Samsung et SK Hynix 000660.KS et d’autres entreprises.

L'action Samsung Electronics a bondi de 9,5 %, portant sa capitalisation boursière au-delà de 2 000 milliards de wons (1 320 milliards de dollars). LG Electronics, fabricant d'appareils électroménagers et de téléviseurs qui se développe dans la robotique, a bondi de 28 %.

« La visite de Jensen en Corée a une implication majeure. Nvidia a besoin de la Corée », a déclaré Jeff Kim, analyste chez KB Securities.

Nvidia a annoncé l'année dernière qu'elle fournirait plus de 260 000 de ses puces IA les plus avancées au gouvernement sud-coréen et à certaines des plus grandes entreprises du pays, notamment Samsung Electronics et Hyundai Motor 005380.KS Group.

Par ailleurs, Samsung Electronics a déclaré vendredi à avoir commencé à livrer à ses clients des échantillons de sa dernière puce de mémoire à bande passante élevée (HBM) (), devançant ainsi ses concurrents dans la distribution d’une nouvelle version de ce produit essentiel aux centres de données d’IA. Parmi les clients de Samsung figurent des acteurs majeurs de l’IA tels que Nvidia.

(1 $ = 1 514,1400 wons)