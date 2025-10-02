Les actions de Samsung et de SK Hynix bondissent après l'accord sur les puces OpenAI

Les actions de Samsung Electronics et de SK Hynix bondissent de 4,7 % et de 12 % chacune

Samsung atteint son plus haut niveau depuis quatre ans, SK Hynix atteint un niveau record

Leur partenariat avec OpenAI améliore les perspectives de la demande de puces

Les actions de la société sud-coréenne Samsung Electronics 005930.KS ont bondi de 4,7 % et celles de SK Hynix 000660.KS ont grimpé de 12 % jeudi, soutenues par un accord avec OpenAI pour soutenir le vaste projet de centre de données d'intelligence artificielle Stargate du fabricant de ChatGPT.

Le partenariat, annoncé mercredi en fin de journée, a propulsé les actions de Samsung à leur plus haut niveau depuis plus de quatre ans et celles de SK Hynix à un record historique, ajoutant 37 milliards de dollars à leur capitalisation boursière combinée.

Leur reprise a également propulsé l'indice de référence KOSPI .KS11 de plus de 3 % pour atteindre un niveau record.

"On s'est inquiété de la chute des prix des puces de mémoire à large bande (HBM) l'année prochaine en raison de l'intensification de la concurrence, mais ces inquiétudes seront facilement résolues par le partenariat stratégique", a déclaré Jeff Kim, analyste chez KB Securities, dans une note, s'attendant à une augmentation de la demande dans le cadre du projet.

"Étant donné que Stargate est un projet clé mené par le président Trump, il est également possible que le partenariat ait un impact positif sur les négociations commerciales de la Corée du Sud avec les États-Unis", a déclaré Kim.

OpenAI, qui participe à l'initiative privée Stargate du président Donald Trump, dotée de 500 milliards de dollars, visant à construire une infrastructure d'IA aux États-Unis, a accepté mercredi d'unir ses forces à celles des deux fabricants de puces pour l'approvisionnement en semi-conducteurs et de travailler à la construction de deux centres de données en Corée du Sud, une Stargate à la coréenne.

Avec ces nouveaux centres de données, qui auront une capacité initiale de 20 mégawatts, Séoul espère devenir une plaque tournante de l'IA en Asie, tandis qu'OpenAI cherche à consolider sa position dans le pays qui compte le deuxième plus grand nombre d'utilisateurs payants de ChatGPT après les États-Unis.

Les filiales de Samsung Electronics, Samsung SDI

006400.KS , Samsung C&T 028260.KS et Samsung SDS 018260.KS , ont également connu une forte hausse grâce à des partenariats avec l'entreprise américaine.

Le boom mondial de l'IA a entraîné une forte demande de semi-conducteurs, aidant les exportations de la Corée du Sud à augmenter en septembre au rythme le plus rapide depuis 14 mois malgré un coup porté par les droits de douane américains, dépassant ainsi les attentes du marché.

La Corée du Sud espère formaliser d'ici la fin octobre un accord commercial préliminaire conclu avec Trump en juillet, abaissant les droits de douane américains sur les importations sud-coréennes en échange d'un investissement de 350 milliards de dollars aux États-Unis.

Toutefois, les négociations de suivi sont au point mort en raison des préoccupations de Séoul concernant les implications en matière de change et la structure du programme d'investissement.