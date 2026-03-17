Les actions de Samsung augmentent après que Jensen Huang de Nvidia a signalé une collaboration sur de nouvelles puces d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des prix des actions au paragraphe 6, ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 7) par Hyunjoo Jin

Les actions de Samsung Electronics

005930.KS ont augmenté jusqu'à 5 % mardi après que le directeur général de Nvidia NVDA.O , Jensen Huang, a déclaré que l'entreprise sud-coréenne produisait les nouvelles puces d'intelligence artificielle de Nvidia.

La nouvelle a alimenté les attentes selon lesquelles la division fonderie de Samsung, qui fabrique des puces logiques pour des clients tels que Tesla TSLA.O , Apple AAPL.O et la division téléphone de Samsung, pourrait être en mesure de se redresser dès l'année prochaine après avoir enregistré des milliards de dollars de pertes annuelles ces dernières années, ont déclaré les analystes. Lors de la conférence des développeurs GTC de Nvidia en Californie lundi, Huang a dévoilé le nouveau processeur d'inférence IA de Nvidia basé sur la technologie de la startup de puces Groq.

"Je tiens à remercier Samsung qui fabrique la puce Groq LP30 pour nous et qui met les bouchées doubles", a-t-il déclaré, ajoutant que les puces étaient en cours de production et qu'elles seraient livrées au cours du second semestre de cette année.

Samsung a également présenté à la GTC les puces Nvidia fabriquées à l'aide de son processus de fabrication en 4 nanomètres. Les actions de Samsung étaient en hausse de 4,3 % à 196 800 wons à 2 h 52 GMT, après avoir atteint 198 000 wons plus tôt. Le marché plus large .KS11 était en hausse de 2,7%.

Sohn In-joon, un analyste de Heungkuk Securities, a estimé que les activités de fonderie de Samsung seraient en mesure d'atteindre le seuil de rentabilité plus tard l'année prochaine. Mais il a déclaré que la faible demande de téléphones mobiles résultant de la hausse des prix des puces mémoire pourrait peser sur les bénéfices de la fonderie.

La directrice générale d'Advanced Micro Devices AMD.O , Lisa Su, rencontrera le président de Samsung Electronics, Jay Y. Lee, en Corée du Sud mercredi, selon les médias, l'attention étant portée sur la question de savoir si les deux hommes discuteraient de la coopération dans le domaine des puces mémoire et des semi-conducteurs logiques.