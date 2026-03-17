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Les actions de Samsung augmentent après que Jensen Huang, de Nvidia, a annoncé une collaboration sur de nouvelles puces d'IA
information fournie par Reuters 17/03/2026 à 02:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des commentaires de Huang) par Hyunjoo Jin

Les actions de Samsung Electronics

005930.KS ont grimpé jusqu'à 5 % mardi après que le directeur général de Nvidia NVDA.O , Jensen Huang, a déclaré que ses nouvelles puces d'intelligence artificielle étaient fabriquées par l'entreprise sud-coréenne.

Lors de la conférence des développeurs GTC de Nvidia en Californie lundi, Huang a dévoilé le nouveau processeur d'inférence IA de Nvidia basé sur la technologie de la startup de puces Groq.

"Je tiens à remercier Samsung qui fabrique la puce Groq LP30 pour nous et qui travaille d'arrache-pied", a-t-il déclaré, ajoutant que les puces étaient en cours de production et qu'elles seraient livrées au cours du second semestre de cette année.

Samsung a également présenté à la GTC les puces Nvidia fabriquées à l'aide de son processus de fabrication en 4 nanomètres.

Les actions de Samsung étaient en hausse de 3,9 % à 196 000 wons à 1 h 27 GMT, après avoir atteint 198 000 wons, tandis que le marché plus large .KS11 était en hausse de 2,4 %.

Valeurs associées

NVIDIA
183,2200 USD NASDAQ +1,65%
SAMSUNG ELECTRON
65,2100 USD OTCBB 0,00%
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