Les actions de Samsung augmentent après que Jensen Huang, de Nvidia, a annoncé une collaboration sur de nouvelles puces d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Ajout des commentaires de Huang) par Hyunjoo Jin
Les actions de Samsung Electronics
005930.KS ont grimpé jusqu'à 5 % mardi après que le directeur général de Nvidia NVDA.O , Jensen Huang, a déclaré que ses nouvelles puces d'intelligence artificielle étaient fabriquées par l'entreprise sud-coréenne.
Lors de la conférence des développeurs GTC de Nvidia en Californie lundi, Huang a dévoilé le nouveau processeur d'inférence IA de Nvidia basé sur la technologie de la startup de puces Groq.
"Je tiens à remercier Samsung qui fabrique la puce Groq LP30 pour nous et qui travaille d'arrache-pied", a-t-il déclaré, ajoutant que les puces étaient en cours de production et qu'elles seraient livrées au cours du second semestre de cette année.
Samsung a également présenté à la GTC les puces Nvidia fabriquées à l'aide de son processus de fabrication en 4 nanomètres.
Les actions de Samsung étaient en hausse de 3,9 % à 196 000 wons à 1 h 27 GMT, après avoir atteint 198 000 wons, tandis que le marché plus large .KS11 était en hausse de 2,4 %.
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