Les actions de Salesforce ont chuté en raison de la faiblesse des prévisions de chiffre d'affaires, signe d'un retard dans les bénéfices de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de Salesforce CRM.N ont chuté de près de 7% avant la cloche jeudi, après que les faibles prévisions de chiffre d'affaires du fournisseur de logiciels en nuage pour le troisième trimestre aient laissé entrevoir des rendements tardifs sur ses investissements dans l'intelligence artificielle.

Les investisseurs misent de plus en plus sur les entreprises de logiciels dématérialisés basées sur l'IA et les pressent de rentabiliser leurs investissements de plusieurs milliards de dollars dans cette technologie révolutionnaire, mais l'incertitude économique a contraint les clients à réduire leurs dépenses.

Salesforce a rapidement déployé l'IA dans ses services en nuage. Fin 2024, elle a lancé commercialement Agentforce, une plateforme d'agents d'IA pour automatiser les tâches, rationaliser les opérations et aider à augmenter les marges.

Elle a prévu un chiffre d'affaires pour le troisième trimestre compris entre 10,24 et 10,29 milliards de dollars, le point médian se situant en dessous de l'estimation moyenne des analystes de 10,29 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le fournisseur de logiciels en nuage a également annoncé une augmentation de 20 milliards de dollars de son programme de rachat d'actions existant, mais cela n'a guère réconforté les investisseurs préoccupés par la morosité des prévisions.

"La croissance ne s'est pas encore infléchie et les investisseurs ne voient donc pas la nécessité imminente de réviser leur processus de réflexion", ont déclaré les analystes de J.P. Morgan.

Avec des actions en baisse d'environ 24 % depuis le début de l'année, Salesforce s'est orienté vers des acquisitions après des années de mise à l'écart, dans le but d' augmenter ses offres et sa rentabilité.

En mai, elle a acquis la plateforme de gestion de données Informatica pour environ 8 milliards de dollars.

L'action se négocie à plus de 20,98 fois ses bénéfices prévisionnels à 12 mois, contre 31,26 et 30,84 respectivement pour ses rivaux Microsoft MSFT.O et Oracle ORCL.N .

La société a dépassé les estimations de chiffre d'affaires du deuxième trimestre et, compte tenu de sa valorisation bon marché, certains analystes estiment qu'elle dispose d'une marge de croissance.

"Les résultats du deuxième trimestre et les commentaires positifs de l'entreprise sont suffisants à ce stade, étant donné que les actions de CRM se négocient à un niveau de valorisation historiquement bas et avec une forte décote par rapport aux autres sociétés de logiciels", a déclaré J.P. Morgan.