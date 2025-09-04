 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les actions de Salesforce chutent, la faiblesse du chiffre d'affaires laissant présager des retours plus tardifs de l'IA
information fournie par Reuters 04/09/2025 à 16:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire d'analyste aux paragraphes 4 et 7) par Akriti Shah

Les actions de Salesforce CRM.N ont chuté de près de 8% jeudi, après que l'éditeur de logiciels en nuage ait annoncé une baisse de ses prévisions de revenus pour le troisième trimestre, ce qui laisse présager des retards dans le rendement de ses investissements dans l'IA.

Les investisseurs misent de plus en plus sur les entreprises de logiciels dématérialisés basées sur l'IA et les pressent de rentabiliser leurs investissements de plusieurs milliards de dollarsdans cette technologie révolutionnaire, alors même que l 'incertitude économique contraint les clients à réduire leurs dépenses.

Selon Matt Britzman, analyste principal des actions chez Hargreaves Lansdown, ces perspectives "donnent aux baissiers de nouvelles munitions, car ils craignent de plus en plus que le secteur des logiciels soit mûr pour la perturbation et se demandent si les entreprises en place peuvent pleinement rentabiliser l'IA".

Salesforce a déployé l'IA dans ses services cloud à un rythme rapide, avec en point d'orgue le lancement commercial en 2024 d'Agentforce - sa plateforme d'agents IA conçue pour automatiser les tâches, rationaliser les opérations et contribuer à augmenter les marges.

La société a prévu un chiffre d'affaires pour le troisième trimestre compris entre 10,24 et 10,29 milliards de dollars, le point médian étant inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 10,29 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le fournisseur de logiciels en nuage a également annoncé une augmentation de 20 milliards de dollars de son programme de rachat d'actions existant, mais cela n'a guère réjoui les investisseurs préoccupés par la morosité des prévisions.

"Ces perspectives de croissance sont peu inspirantes", ont déclaré les analystes d'Oppenheimer. Les prévisions révèlent un "environnement macroéconomique toujours difficile pour les fournisseurs de front-office comme Salesforce cette année"

Avec des actions en baisse d'environ 24 % depuis le début de l'année, Salesforce s'est orienté vers des acquisitions après des années de mise à l'écart, dans le but d'augmenter ses offres et sa rentabilité.

En mai, elle a acquis la plateforme de gestion de données Informatica pour environ 8 milliards de dollars.

L'action se négocie à plus de 20,96 fois ses bénéfices prévisionnels à 12 mois, contre 31,26 et 30,84 respectivement pour ses rivaux Microsoft MSFT.O et Oracle ORCL.N .

Salesforce a dépassé les estimations de chiffre d'affaires du deuxième trimestre et, compte tenu de sa valorisation bon marché, certains analystes estiment que la société dispose d'une marge de croissance.

"Les résultats du deuxième trimestre et les commentaires positifs de l'entreprise sont suffisants à ce stade, étant donné que les actions de CRM se négocient à un niveau de valorisation historiquement bas et à une forte décote par rapport aux autres sociétés de logiciels", ont déclaré lesanalystes de J.P. Morgan.

