Les actions de Salesforce augmentent grâce à un objectif de chiffre d'affaires de 60 milliards de dollars et à un rachat d'actions de 7 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 octobre - ** Les actions de Salesforce CRM.N en hausse de 4% à 246,5 $ avant le marché après que la société ait projeté un chiffre d'affaires annuel de plus de 60 milliards de dollars d'ici 2030, et un rachat d'actions

** Les prévisions ne tiennent pas compte de l'impact de l'acquisition prévue par le géant du logiciel en nuage de la société Informatica pour un montant de 8 milliards de dollars

** La société a également dévoilé un programme de rachat d'actions de 7 milliards de dollars au cours des six prochains mois

** Lundi, , la société a déclaré qu'elle investirait 15 milliards de dollars à San Francisco sur cinq ans pour accélérer l'adoption de l'IA et renforcer sa position face aux géants de la technologie

** Les analystes de J.P.Morgan estiment que le rachat d'actions est un signe de confiance dans la solidité du flux de trésorerie disponible de Salesforce et dans le rebond à court terme des réservations et du chiffre d'affaires

** Depuis le début de l'année, l'action a baissé de près de 29 %