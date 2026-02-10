Les actions de S&P Global chutent en raison de la faiblesse des prévisions pour 2026 et des inquiétudes liées à l'IA

(Ajout de commentaires d'analystes aux paragraphes 4 et 8; mise à jour des actions aux paragraphes 1 et 7) par Pritam Biswas et Pragyan Kalita

S&P Global SPGI.N a prévu un bénéfice pour 2026 inférieur aux attentes de Wall Street mardi, le malaise croissant des investisseurs face aux perturbations induites par l'IA qui balayent le secteur des logiciels et des services ayant poussé ses actions à leur plus bas niveau depuis plus de deux ans.

La société est regroupée dans le secteur plus large des logiciels et des services parce que ses activités principales, y compris la fourniture de données financières, l'analyse et les notations de crédit, reposent fortement sur des ensembles de données exclusives et des outils informatiques avancés.

S&P a été entraînée dans le repli général du marché la semaine dernière, alors qu'une déroute technologique meurtrière déclenchée par des inquiétudes concernant les progrès rapides de l'IA et leur potentiel à remodeler certaines parties du secteur des logiciels et des services s'est répercutée sur le marché.

"L'anxiété liée à l'IA persistera probablement et les actions pourraient être sous pression aujourd'hui, à moins qu'il n'y ait une bonne explication lors de l'appel", ont déclaré les analystes de ClearStreet.

S&P prévoit un bénéfice ajusté par action pour l'ensemble de l'année 2026 compris entre 19,40 et 19,65 dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 19,94 dollars, selon les données compilées par LSEG.

Au quatrième trimestre, la croissance de plusieurs de ses activités, notamment les notations et les indices, a ralenti par rapport à l'année précédente.

Les actions de la société d'analyse ont chuté de près de 8 % sur la journée et d'environ 20 % depuis le début de l'année. FactSet Research FDS.N et Moody's MCO.N ont baissé respectivement de plus de 2 % et de 6 %, le recul de l'action de S&P s'étant répercuté sur ses pairs. Verisk VRSK.O et Nasdaq

NDAQ.O ont également reculé.

"On ne sait toujours pas si l'IA dépendra finalement de l'infrastructure logicielle ou si elle la remplacera, mais les prix actuels du marché expriment l'issue la plus baissière possible, ce que nous considérons comme une surestimation à l'heure actuelle", ont déclaré les analystes de J.P.Morgan dans une note.

Certains analystes affirment toutefois que les gains d'efficacité induits par l'IA pourraient encore augmenter les marges et contribuer à modifier l'opinion sur les actions.

Les prévisions de S&P interviennent alors même que les entreprises technologiques mondiales multiplient les émissions d'obligations pour financer la mise en place rapide d'une infrastructure d'IA et d'une capacité d'informatique dématérialisée qui a stimulé la demande de notations de crédit.

La société a enregistré un bénéfice net ajusté de 4,30 dollars par action au quatrième trimestre, alors que les analystes estimaient qu'il s'élevait à 4,33 dollars.