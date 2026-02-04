Les actions de RTX augmentent grâce à l'accord de production de missiles du Pentagone conclu avec Raytheon

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
4 février - ** Les actions de RTX Corp RTX.N augmentent de près de 1,8 % à 207,1 $ dans les échanges de pré-marché
** Raytheon (RTX) a conclu un accord de sept ans avec le Pentagone pour augmenter la production de Tomahawks, de missiles air-air et d'intercepteurs de missiles balistiques
** La médiane des prévisions des 25 courtiers couvrant le titre est de 225 $, selon les données compilées par LSEG
** RTX a gagné 58,5 % en 2025
