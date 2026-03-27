Les actions de Rocket Pharma chutent malgré le feu vert de la FDA pour un traitement des troubles de l'enfance

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(Mise à jour des mouvements d'actions, ajout d'un commentaire d'analyste aux paragraphes 5-6, commentaires de la conférence téléphonique aux paragraphes 7-8) par Kamal Choudhury

Les actions de Rocket Pharmaceuticals

RCKT.O ont chuté de plus de 15 % vendredi, les investisseurs se concentrant sur les obstacles potentiels à l'adoption de sa thérapie génique, qui a été approuvée pour la première fois aux États-Unis pour traiter un trouble immunitaire rare et souvent mortel chez les enfants.

Les actions avaient initialement augmenté de plus de 10 % à la suite de cette nouvelle.

Le médicament, Kresladi, est indiqué en cas de déficit d'adhésion leucocytaire I sévère, qui empêche les globules blancs d'atteindre les sites d'infection, ce qui rend les patients vulnérables à des maladies graves.

Jusqu'à présent, aucun traitement n'avait été approuvé par la Food and Drug Administration des États-Unis spécifiquement pour cette maladie. Environ 75 % des patients non traités meurent avant l'âge de deux ans, à moins qu'ils ne reçoivent une greffe de cellules souches.

Jason Zemansky, analyste chez BofA, a déclaré que bien que l'approbation soit une nette victoire pour les patients, les investisseurs sont déçus car des obstacles pratiques pourraient limiter le nombre de patients traités. "Mais cela ne devrait pas nuire aux réalisations de Rocket", a-t-il déclaré.

Yun Zhong, analyste chez Wedbush, a qualifié la réaction du cours de l'action d'"injustifiée", suggérant que la baisse pourrait être liée aux commentaires de la direction selon lesquels la société ne prévoit pas de commercialiser activement le Kresladi.

Rocket a déclaré qu'elle prévoyait un lancement progressif limité et que le médicament devrait être disponible commercialement au quatrième trimestre 2026 dans un petit nombre de centres de traitement spécialisés.

La société s'engage avec les assureurs avant le lancement pour garantir le remboursement, mais n'a pas encore divulgué les prix.

Jeudi, la FDA a accordé une autorisation accélérée au traitement, sur la base d'un critère de substitution mesurant l'amélioration de la fonction des cellules immunitaires.

Cette décision a été prise par Vinay Prasad, responsable des produits biologiques à la FDA , qui doit quitter l'agence à la fin du mois d'avril , et qui a déjà exprimé son scepticisme à l'égard des critères de substitution.

L'autorisation comprend également un bon pour maladie pédiatrique rare, que les entreprises peuvent vendre ou utiliser pour accélérer l'examen d'un autre médicament.