Les actions de Roche chutent en raison de l'échec d'un essai clé sur une combinaison de médicaments oraux contre le cancer du sein

Les actions de Roche ROG.S ont chuté de plus de 7% à un moment donné lundi, leur plus forte baisse depuis près d'un an, après que le fabricant suisse de médicaments a déclaré que sa pilule prometteuse contre le cancer du sein, le giredestrant, n'a pas réussi à aider de manière significative les patientes nouvellement diagnostiquées.

Roche a déclaré que l'essai en phase finale n'a pas fourni de preuves fiables que l'utilisation du giredestrant en combinaison avec l'Ibrance, le médicament plus ancien de Pfizer, comme premier traitement ralentit la progression de la maladie, par rapport à un traitement hormonal standard plus Ibrance - ce qui ne correspond pas à l'objectif de l'étude.

A 1335 GMT, les actions de Roche se négociaient en baisse de 4,1% à 327,20 francs suisses, leur plus bas niveau depuis environ deux mois.

Le giredestrant pourrait toutefois être utilisé comme second traitement après qu'un essai de phase avancée a montré que le composé oral réduisait le risque de récidive tumorale chez les patientes atteintes d'un cancer du sein qui avaient déjà été traitées. Les résultats de cet essai, l'année dernière, avaient fait grimper les actions de Roche.

Auparavant, le médicament avait également réussi comme traitement complémentaire, ou adjuvant, chez des patientes atteintes d'une forme de cancer du sein à un stade précoce.

James Gordon, analyste chez Barclays, a déclaré que la baisse des actions constituait une opportunité d'achat, car le potentiel commercial des traitements d'appoint n'est pas pleinement apprécié par le marché. Gordon estime à 6,5 milliards de dollars les recettes annuelles maximales du médicament dans ce contexte.

Le giredestrant appartient à une classe de médicaments connus sous le nom de "Oral selective oestrogen receptor degraders" (SERD), utilisés pour combattre les tumeurs qui se développent en réponse aux œstrogènes - ce qui représente jusqu'à 80 % de tous les cas de cancer du sein.

L'opportunité de marché a également attiré AstraZeneca

AZN.L , qui développe un composé rival, le camizestrant.

"Ce résultat de l'essai est conforme à nos inquiétudes quant à la sous-puissance de l'essai, particulièrement importante par rapport à des essais plus solides comme le camizestrant d'AZN", a déclaré Michael Leuchten, analyste chez Jefferies, faisant référence à l'étude d'AstraZeneca dans laquelle les patientes étaient passées au camizestrant si une mutation a été détectée avant que leur maladie ne s'aggrave.

L'échec de Roche remet en question le "récit plus optimiste de plusieurs milliards de dollars qui avait été reconstruit autour du giredestrant", a-t-il déclaré.

Roche a déposé le mois dernier une demande d'homologation potentielle du médicament auprès de la Food and Drug Administration américaine, sur la base de données issues d'études antérieures, et prévoit de soumettre les données de cette étude dans les semaines à venir.