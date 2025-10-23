Les actions de Rentokil bondissent grâce à la reprise du chiffre d'affaires aux États-Unis

Rentokil prévoit une marge d'exploitation en Amérique du Nord supérieure à 20 % après 2026

Le directeur général souligne la nécessité d'une progression soutenue sur le marché américain

Les analystes notent l'impact positif de la stratégie de vente révisée

Rentokil RTO.L a fait état d'une accélération de la croissance organique du chiffre d'affaires en Amérique du Nord au troisième trimestre, aidée par des augmentations de prix sur son principal marché, les États-Unis, ce qui a fait grimper les actions de l'entreprise de lutte contre les nuisibles de 18% jeudi.

Rentokil, la plus grande entreprise de lutte antiparasitaire aux États-Unis depuis son acquisition de Terminix, a émis une série d'avertissements sur les bénéfices au cours de l'année écoulée en raison de la faiblesse de l'Amérique du Nord.

"Nous sommes satisfaits, mais pas satisfaits et pas complaisants", a déclaré le directeur général sortant Andy Ransom lors d'une conférence téléphonique avec des analystes, ajoutant que les progrès réalisés aux États-Unis devaient être maintenus au quatrième trimestre.

LES ACTIONS EN TÊTE DU CLASSEMENT FTSE 100

La société, qui n'a pas encore nommé de successeur à M. Ransom, a mis en place une stratégie révisée axée sur l'amélioration des ventes par le biais de centres de services plus petits et stratégiquement placés, d'un marketing numérique plus important et de services de porte-à-porte.

Alors que ses volumes aux États-Unis sont restés sur une tendance à la baisse en raison de la faiblesse de la demande, le rythme de la baisse s'est atténué, a déclaré l'entreprise.

Le chiffre d'affaires organique du groupe au troisième trimestre a augmenté de 3,4 %, contre 1,6 % au deuxième trimestre. Ce chiffre est supérieur aux attentes de certains analystes, dont le courtier Jefferies, qui prévoyait 2,4 %.

Le chiffre d'affaires organique en Amérique du Nord a augmenté de 3,4 %, contre 1,4 % au trimestre précédent.

"Les investisseurs attendent depuis longtemps des signes montrant que les efforts de la direction en matière de ventes et de marketing et la révision de la stratégie portent leurs fruits, et c'est un autre petit pas en avant pour le démontrer", a déclaré James Rose, analyste chez Barclays, dans une note.

L'action Rentokil, qui a progressé d'environ 13% depuis le début de l'année, était en hausse de 11% à 452 pence à 12H54 GMT, dépassant l'indice de référence britannique FTSE 100

.FTSE , qui était en hausse de 0,5%.

La société a déclaré que ses réductions de coûts restaient en bonne voie et qu'elle prévoyait une marge d'exploitation supérieure à 20% en Amérique du Nord après 2026.

Rentokil a récemment vendu ses activités françaises de vêtements de travail, de linge de maison et de salles blanches afin de se concentrer davantage sur la lutte contre les nuisibles.